Eberbach. (pm/red) Der große Kreativ- und Kunsthandwerkermarkt unter der Regie des Lions Clubs Eberbach findet am kommenden Wochenende, 15. und 16. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr, in der Stadthalle statt. Offiziell eröffnet wird das Wochenende am Samstag um 10 Uhr den Präsidenten des Lions Club Prof. Dr. Stefan Leukel und Bürgermeister Peter Reichert.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet wieder eine bunt bestückte Stadthalle, rund 60 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihr kreatives Kunsthandwerk auf über 1000 Quadratmetern. Das Ausstellerangebot ist umfangreich, mit bereits bekannten Gesichtern sowie neuen Marktbeschickern. Es gibt Tradition und Neues aus den verschiedensten handwerklichen Bereichen zu entdecken: Kunsthandwerk, Glas- und Porzellanartikel, Schmuck und Mineralien, Naturkosmetik, Honig, Bilder, Fotos und Karten, Mode aus Seide, Wolle oder Leder, Stofftiere, Taschen und vieles mehr werden angeboten.

Der Kreativmarkt bietet mit den Ständen in der Stadthalle, im Foyer und auf der Empore eine wunderbare Einstimmung auf die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit. Neben den zahlreichen Angeboten können die Gäste auch den Handwerkerinnen und Handwerkern sowie Kunstschaffenden über die Schulter schauen und mit den Ausstellenden ins Gespräch kommen.

Für die Bewirtung der Marktbesuchenden sorgt der Lions Club Eberbach mit hausgemachtem Kuchen, Kaffee, anderen Getränken und kleinen Snacks, die im Foyer angeboten werden. Auch die Mitglieder des Lions Clubs stehen für Fragen zur Verfügung und freuen sich über einen regen Austausch, heißt es in der Ankündigung des Kreativmarkts.

Die Eberbacher Lions arbeiten ehrenamtlich und der gesamte Markterlös kommt vollständig wohltätigen Zwecken zugute. Dem Verein liege besonders die Förderung von Bildung, Erziehung, Kultur und Gesundheit, die Vereins- und Sportförderung, das Engagement für Kinder und Jugendliche sowie die Unterstützung nationaler und internationaler Hilfsprojekte am Herzen.

Info: Auch in diesem Jahr wieder bleibt der Eintrittspreis mit 2,50 Euro je Besucherin oder Besucher ab 15 Jahren gleich.