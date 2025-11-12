Mittwoch, 12. November 2025

Plus Hirschhorn

Nächster Schritt für Bau des neuen Feuerwehrhauses

Der Neubau "Am Kreuzfeld" rückt ein Stück näher. Was sieht der Bebauungsplan bislang vor?

12.11.2025 UPDATE: 12.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Das derzeitige Langenthaler Feuerwehrhaus entspricht längst nicht mehr aktuellen Vorgaben und soll daher durch einen Neubau an anderer Stelle ersetzt werden. Foto: Marcus Deschner

Hirschhorn. (MD) Einen Schritt weiter in Richtung Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Langenthal kam die Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten Sitzung. Einmütig wurden die Entwürfe der Flächennutzungsplanänderung und des Bebauungsplans "Am Kreuzfeld" gebilligt und die Anmerkungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligungen eingegangenen Anregungen und Hinweise als Stellungnahmen

