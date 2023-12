Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Offiziell wieder vollständig für Fahrzeug- und Fußgängerverkehr freigegeben wurde mit dem Durchschneiden eines roten Bandes gestern die Michelbergbrücke in Hirschhorn. Seit Anfang Juni dieses Jahres war das von Ende der Achtzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts stammende Bauwerk wegen gravierender Schäden gesperrt.

Die Fugen zwischen Fahrbahn und Bordsteig müssen noch abgedichtet werden.

Autofahrer und Fußgänger, die von der Stadt zum Michelberg oder umgekehrt wollten, mussten die Umleitung über das "Nadelöhr" Eisenbahnunterführung bei der Sparkasse nehmen. Der Fahrzeugverkehr wurde dabei mittels Ampelregelung, die anfänglich überhaupt nicht gut klappte, gesteuert. Das ist jetzt aber Geschichte.

Zum symbolischen Durchschneiden des Bandes begrüßte Bürgermeister Martin Hölz etliche Gäste, darunter Stadträte, Stadtverordnete, Mitarbeiter der Verwaltung, des Ingenieurbüros und der an der Sanierung beteiligten Firmen. Laut Hölz kostete die Sanierung 2,1 Millionen Euro, wobei allerdings noch nicht alle Arbeiten schlussgerechnet seien. 1,2 Millionen Euro gab das Land über Hessen Mobil dazu. Ein erstes Grobsanierungskonzept stammt aus 2016, die Kostenschätzung belief sich damals auf knapp eine Million Euro.

Das Projekt sei eine der größten Investitionsmaßnahmen in Hirschhorn, so Hölz. Es sei eines von neun in jüngster Zeit angefangenen Bauprojekten in der Perle des Neckartals, jedoch das einzige in städtischer Regie. Hölz erinnerte daran, dass es schon Planungen zur Sanierung dieser wichtigen innerörtlichen Verbindung gab, als er selbst noch Stadtverordneter war. Für ihn sei die Maßnahme nun "spannend" in seinem ersten Amtsjahr als Bürgermeister gewesen.

Direkt vor der Freigabe dokumentiert der Mitarbeiter eines pfälzischen Ingenieurbüros wichtige Punkte der erneuerten Brücke. Foto: Marcus Deschner

Einige Restarbeiten an der Brücke seien gleichwohl noch zu erledigen. Hölz nannte beispielhaft die Abdichtung der Fugen zwischen Fahrbahn und Bordsteig, die Anbringung von Geländer-Abdeckungen sowie das Montieren der Handläufe. Letztere fehlten lieferbedingt noch, weshalb man die Gehwege noch absperren müsse. Bei den Kosten zeichne sich ab, dass man "preislich leicht darüber" liege. Glücklich war das Stadtoberhaupt über das Einhalten der Zeitschiene. So konnte man sich an die von der Deutschen Bahn durchgeführte Erneuerung der Eisenbahnüberführung an der Langenthaler Straße anschließen.

Ein Stahlseil ist in die Geländer zwecks Stabilisierung eingelassen. Foto: Marcus Deschner

Während der "Hauptbauzeit" von Anfang Juli bis November ruhte somit der Zugverkehr auf der Neckartalstrecke ohnehin, was das Arbeiten an der Michelbergbrücke unheimlich erleichterte. Auch die Umleitung sei nicht mehr nötig, merkte er an und dankte insbesondere den Anwohnern des Michelbergs für deren großes Verständnis. Beschwerden habe es nur wenige gegeben. Insgesamt sei das Projekt "gut über die Bühne gegangen".

Diplom-Ingenieur Peter Herrmann vom Büro Bonk & Herrmann aus Dresden lobte die gute Zusammenarbeit aller an der Maßnahme Beteiligten. "Wir haben Hirschhorn lieb gewonnen", sagte der aus Dresden extra zur Übergabe angereiste Baufachmann. Bei der "schon recht anspruchsvollen Maßnahme" hätten die Abläufe gut funktioniert. Grußworte kamen auch von Stadtverordnetenvorsteher Dr. Joachim Kleinmann.