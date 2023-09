Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Wieder einmal enttäuscht sind die Stadtverordneten von Hirschhorn über Antworten von Hessen Mobil. Denn Hessens Straßenbaubehörde gibt Regeln für den Lückenschluss eines Wanderrundwegs am Schloss Hirschhorn vor, die praktisch nur äußerst aufwändig umgesetzt werden können.

"Wir wollen da doch keine Autobahn", schimpft ein Stadtverordneter deshalb im jüngsten Ausschuss für Stadtentwicklung (AfS), "unter Wanderweg verstehe ich auch etwas anderes, eher einen Pfad", pflichtet ihm ein anderer bei, und ein weiterer meint, dass die Leute da "doch sowieso schon laufen" - nur durch kein Schild geleitet.

Hessen Mobil besteht an der Bundesstraße auf Sicherheit für Wanderer. Foto: Profil Hirschhorn

Vor mehr als einem Jahr, am 16. August 2022, hatte Profil Hirschhorn einen Antrag zu zwei Wanderrundwegen gestellt. Es sollte eine Lösung gefunden werden, "wie aus dem Stöckbergweg vom Schloss Richtung B37 ein Rundweg über die Neckarbrücke und den Neckartalweg geschaffen werden" kann. Der wegen der Felshang-Sicherung vorübergehend gesperrte Wanderweg endet zunächst an der B37.

Die Strecke an der B37 müsse laut Profil Hirschhorn nur von Bewuchs frei bleiben. Foto: Profil Hirschhorn

Läuft man – auf eigene Gefahr – 200 Meter die Bundesstraße entlang, gelangt man über die Brücke auf den Neckartalweg und kann dort weiterwandern. Diese 200 Meter, die im Frühjahr 2021 bei einer Sanierung der B37 durch Hessen Mobil im oberen Bereich geschottert worden sei, möge offizieller Wanderweg werden.

Hessen Mobil weist auf eine weit frühere Stellungnahme vom 26. April 2019 hin, in der die Behörde bereits ihre Bedenken gegen einen Wanderweg entlang der B37 "vorrangig aus Gründen der Verkehrssicherheit" und einer "potenziellen Entwässerungsproblematik" geäußert hatte.

Um die Maßnahmen erneut "vollumfänglich bewerten zu können, ist ein Planungsentwurf zu der beabsichtigten Maßnahme Hessen Mobil zur Prüfung einzureichen", heißt es. Zusätzlich gibt die Behörde Tipps, die "zu berücksichtigen sind":

> Zwischen dem Fahrbahnrand und einem Geh- und/oder Radweg "ist ein Trennstreifen von mindestens 1,75 Metern Breite anzulegen".

> Ein voraussichtlich kombinierter Geh- und Radweg braucht eine Mindestbreite von 2,50 Metern. (Der Gehweg wäre nur 50 cm schmaler, bräuchte aber links und recht jeweils 50 cm Breite fürs Bankett).

> Die Oberfläche von außerörtlichen Geh-(und Rad-)Wegen "ist in Asphalt auszuführen".

> Die Straßenentwässerung "darf im Fall einer Mulden- oder Grabenentwässerung nicht vom vorgesehenen Weg überlagert werden". Dafür "ist ein schlüssiges Entwässerungskonzept Hessen Mobil zur Prüfung vorzulegen".

> Für das Straßenbegleitgrün müsse eine Eingriff-Ausgriff-Bilanzierung vorgenommen werden.

> Da das geplante Gebiet innerhalb mehrerer Schutzgebiete liegt, müsse die Naturschutzbehörde beteiligt werden.

Soweit, zusammengefasst, die Antwort von Hessen Mobil. Nicht nur Stadtverordnete macht dies sprachlos. Die Stadtverordneten hatten in ihrer Sitzung im Juli diesen Tagesordnungspunkt erneut an den Ausschuss für Stadtentwicklung zur Diskussion zurückgegeben. Pragmatisch sagte jetzt Bürgermeister Martin Hölz: "Wir müssen mit dieser Rückmeldung umgehen."

Denn kein Stadtverordneter zückte bisher öffentlich den Bleistift, um einen Plan zu entwerfen, ein Konzept zu schreiben ... wahrscheinlich kreisten angesichts des Ärgers noch zu viele trotzige Ideen im Kopf herum. Nächster Schritt soll nun sein, dass sich die die Stadtverordneten jetzt Rat und Hilfe beim Odenwaldklub e. V. suchen, der bereits auf 140 Jahre Erfahrung mit der Wanderinfrastruktur blickt.

Im Naturwald am Weg über den Josacker nach Neckarhausen wurde privat gehandelt. Foto: Profil Hirschhorn

Wie es auch anders "funktionieren" kann, zeigt der Umgang mit dem zweiten Teil des Antrags von Profil Hirschhorn: Hier möge der Magistrat, ebenfalls für einen Wanderrundweg, verhandeln, "um die Lücke im Wanderweg über den Josacker nach Neckarhausen zu schließen – diesmal jedoch mit Hessen Forst. "Wenn diese Lücke geschlossen wäre, entstünde ein schöner Rundweg Hirschhorn – Neckarhausen – Fähre – Hirschhorn, der bei entsprechender Ausgestaltung auch für Radfahrer interessant sein könnte", begründet der Fraktionsvorsitzende Bernhard Reichert den Antrag.

Die Stadtverwaltung teilte den Ausschussmitgliedern im AfS mit, dass sie bei einem Ortstermin mit Gudrun Kranhold, Bereichsleiterin Dienstleistung/Hoheit bei Hessen Forst, erfahren habe, dass für das ein Kilometer lange Wegstück durch eine naturbelassene, nicht forstwirtschaftlich genutzte "Naturwaldentwicklungsfläche" die Verkehrssicherungspflicht per Gestattungsvertrag an die Stadt übergehen könne. "Um diese zu gewährleisten, bedarf es (...) einer halbjährlichen, für Hirschhorn kostenpflichtigen Prüfung eines Gebiets 30 Meter hangaufwärts oberhalb der Wegführung".

Der aufgrund einer privaten Initiative angelegte Weg dürfe nicht verbreitert und nicht geschottert werden, da dies ein Eingriff in die Natur wäre. Auch Hessen Forst gibt Regeln vor und sagt klar, was möglich ist und was ist. Der Unterschied zu Hessen Mobil mag sein, dass es hier eine Ansprechpartnerin gibt, die kooperativ an Lösungen für die Stadt interessiert ist. Ein Beispiel aus der Sitzungsvorlage: "Eine Befestigung mit Totholz an den "Schrägstellen" des Weges ist abzustimmen." Es ist nicht unmöglich, man kann darüber reden.

Der AfS will nun Angebote für die Verkehrssicherung und Prüfung einholen.