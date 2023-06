Von Barbara Nolten-Casado

Hirschhorn. Unter dem Motto "Musik verbindet" und im Rahmen der 1250-Jahr-Feierlichkeiten der Stadt Hirschhorn in diesem Jahr hatte der "DreiKlang Frauenchor Igelsbach" am Sonntagnachmittag zu einem Benefizkonzert in die katholische Kirche St. Maria Immaculata eingeladen. Zugutekommen sollen die Spenden der Zuhörerinnen und Zuhörer den Kindergärten vor Ort: der "Entdeckerwelt" in Ersheim, dem Hirschhorner Waldkindergarten und der Kita "Gernegroß" in Langenthal. Dabei ist es den einzelnen Einrichtungen selbst überlassen, wie sie das gespendete Geld zum Wohle und zur Freude ihrer Kinder investieren wollen.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Igelsbacher Sängerinnen gemeinsam mit den übrigen von Alexander Link geleiteten Chören der Region ein Benefizkonzert – damals für krebskranke Kinder – mit großem Erfolg durchgeführt. Da war der Entschluss schnell gefasst: "Das machen wir nächstes Jahr wieder." So kam es, dass am Sonntag fünf Chöre antraten, um ihr Publikum musikalisch zu erfreuen und zugleich den guten Zweck zu unterstützen.

Die Initiatorinnen des Konzerts, der „Dreiklang Frauenchor Igelsbach“, beim gemeinsamen Schlusslied mit den Sängern des MGV Igelsbach und den „Marbacher Sängerknaben“. Foto: Barbara Nolten-Casado

Die Vorsitzende des Igelsbacher Frauenchors, Ellen Jehle, begrüßte die Gäste, die trotz sommerlicher Hitze ins Gotteshaus gekommen waren, und dankte allen, die bereits im Vorfeld zur Ausrichtung des Konzerts beigetragen hatten. Und noch bevor der erste Akkord erklang, konnte sie schon eine Überraschung bekannt geben: Der Hirschhorner Gewerbeverein hatte unmittelbar vor Veranstaltungsbeginn einen symbolischen Scheck in Höhe von 200 Euro an die Initiatorinnen des Benefizkonzerts übergeben.

Dann hatte der Gesang das Wort. Mit sicht- und hörbarer Begeisterung stimmten die zwölf Igelsbacher Dreiklang-Choristinnen ein "Oh happy day" an, oder sie forderten ihr Publikum in einem fetzigen Stück auf: "Lass die Sonne in dein Herz!"

Es folgte der Auftritt der "Marbacher Sängerknaben". Acht "Knaben" jungen bis fortgeschrittenen Alters nahmen dazu Aufstellung vor dem Altar, um sauber intoniert und klangschön zwei geistliche Lieder vorzutragen.

Von "brennend heißem Wüstensand" und "goldenen Sternen" sangen anschließend die neun Sänger des MGV 1950 Igelsbach im Evergreen der Männerchor-Literatur "Heimweh". Die Marbacher "Sängerknaben" folgten mit glanzvollem Gotteslob.