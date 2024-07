Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Die Neugestaltung des Gebiets "Wolfenacker" zu einem Erlebnisraum für Jung und Alt stand im Mittelpunkt der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung (AfS) am Dienstag in der Mark-Twain-Stube. War noch in der Juni- Sitzung dieses Gremiums ganz unter dem frischen Eindruck des zehnjährlichen Hochwassers mit seinen Folgen für diesen Bereich