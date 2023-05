Hirschhorn. (coe) Wenn am kommenden Dienstag in Baden-Württemberg die Pfingstferien beginnen – nicht jedoch in Hessen – geht es für die Autofahrer los mit den angekündigten Engpässen auf der Bundesstraße B37 zwischen Hirschhorn und Neckarhausen.

Laut einer Mitteilung von Hessen mobil wird vom 30. Mai bis Anfang September die Fahrbahn der B37 erneuert.

Dies ist notwendig, weil sich auf dem 2,3 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Hirschhorn und Neckarhausen bei Bohrungen ausgeprägte Schäden an der Asphaltbinderschicht zeigten. Diese wirken sich auf den gesamten Asphaltaufbau aus.

Deshalb wird die Fahrbahn rund zwölf Zentimeter tief abgefräst und mittels einer acht Zentimeter dicken Asphaltbinder- und einer rund vier Zentimeter dicken Asphaltdeckschicht neu aufgebaut. Die Baukosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 1,92 Millionen Euro. Sie werden vom Bund getragen.

Während der Bauarbeiten ist die Bundesstraße B37 jeweils halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Baustellenampel geregelt, so dass jederzeit in beide Fahrtrichtungen gefahren werden kann. Die Strecke wurde hierfür in insgesamt 16 Bauabschnitte unterteilt, die jedoch teilweise parallel gebaut werden.

Im Rahmen der Maßnahme wird die Straßendecke der drei Rampen an der Anschlussstelle Hirschhorn-West erneuert. Dazu müssen diese voll gesperrt werden.

Vom 30. Mai bis 15. Juni betrifft dies sowohl die Auffahrtsrampe von Hirschhorn kommend auf die B 37 in Fahrtrichtung Neckarhausen, als auch die Auffahrtsrampe von Hirschhorn kommend auf die B37 in Fahrtrichtung Eberbach.

Vom 26. bis 30. Juni wird die Abfahrtsrampe von Neckarhausen kommend Richtung Hirschhorn saniert.

Die Umleitung erfolgt bei allen Rampensperrungen über die Landesstraße L3105 entlang der Neckarschleife durch Hirschhorn.

Parallel dazu ist in Hirschhorn bereits der Straßenverkehr an der Langenthaler Straße eingeschränkt. Dort soll die Eisenbahnüberführung durch die Deutsche Bahn erneuert werden. Nicht weit davon entfernt wird zudem die Michelberg-Brücke am Bahnhof Hirschhorn saniert werden.

Noch ist das Umsteigen vom Auto auf die Bahn eine Alternative, doch ab 26. Juli bis zum 1. November wird die Bahnstrecke über Hirschhorn voll gesperrt. Die Fahrgäste müssen dann auf den Schienenersatzverkehr umsteigen.

Ort des Geschehens

Ein Trost: Zumindest bis Anfang September sind dann in beiden betroffenen Bundesländern Sommerferien.