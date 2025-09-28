Sonntag, 28. September 2025

Plus Hardheim/Walldürn

Was für und gegen den Wehrdienst für Frauen spricht

Zwischen Gleichberechtigung und Belastungsgrenze: "Gleiche Rechte, gleiche Pflichten?". Warum die Frage nach Frauen in Uniform hochaktuell ist.

28.09.2025 UPDATE: 28.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 36 Sekunden
Zwei junge Frauen melden sich für den freiwilligen Wehrdienst. Symbolfoto: dpa

Hardheim/Walldürn. (rsc) Während bei der Michaelismesse in Miltenberg eine Soldatin aus Hardheim sichtbar Präsenz zeigte, wird andernorts die grundsätzliche Frage erneut diskutiert: Sollte der Wehrdienst in Deutschland auch für Frauen verpflichtend sein?

Was auf den ersten Blick wie ein Gleichstellungsthema erscheint, entfaltet bei genauerem Hinsehen zahlreiche Facetten – rechtliche,

