Hardheim/Walldürn. (rsc) Während bei der Michaelismesse in Miltenberg eine Soldatin aus Hardheim sichtbar Präsenz zeigte, wird andernorts die grundsätzliche Frage erneut diskutiert: Sollte der Wehrdienst in Deutschland auch für Frauen verpflichtend sein?

Was auf den ersten Blick wie ein Gleichstellungsthema erscheint, entfaltet bei genauerem Hinsehen zahlreiche Facetten – rechtliche,