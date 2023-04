Hardheim. (pm) Das Hardheimer Krankenhaus hat mit Silke Riedinger-Schäffner und Dr. Katja-Simone Roth zwei Ärztinnen vom Bad Mergentheimer Caritas-Krankenhaus in die Erftalgemeinde gelockt. Die Verwaltungsleitung in Hardheim begrüßte die beiden Ärztinnen an ihrer neuen Arbeitsstelle vor kurzem offiziell.

Wie der Krankenhausverband Hardheim-Walldürn mitteilt, sei ganz besonders die