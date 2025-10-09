Donnerstag, 09. Oktober 2025

Plus Hardheim

Wendelinusmarkt bringt Leben auf den Schlossplatz

Markt, Musik und Mitmachaktionen: Buntes Herbsttreiben lädt am 19. Oktober ins Erftal. Ein musikalisches Vorprogramm gibt es am Samstag.

09.10.2025 UPDATE: 09.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 31 Sekunden
Der Wendelinusmarkt lockt am Sonntag, 19. Oktober, mit zahlreichen Angeboten. Rund um das Schloss bieten Händler ihre Waren feil, sorgen die örtlichen Vereine für das leibliche Wohl und halten Ehrenamtliche spannende Aktionen für Kinder parat. Archivfoto: Rüdiger Busch

Hardheim. (jam) In Hardheim geht was: Wenn sich die Blätter färben und der Herbst sein farbenfrohes Kleid über das Erftal legt, verwandelt sich der Schlossplatz am Wochenende des 18. und 19. Oktober in ein Paradies für Genießer, Entdecker und Familien.

Der traditionelle Wendelinusmarkt lädt mit regionalen Spezialitäten, einem bunten Unterhaltungsprogramm und stimmungsvoller Atmosphäre

