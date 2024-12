Von Torsten Englert

Hardheim. Gerade in der Adventszeit herrscht in den Backstuben Hochbetrieb mit Leckereien aus der Weihnachtsbäckerei. Der Beruf des Bäckers ist seit der Zeit Karls des Großen (768–814) im deutschsprachigen Raum bekannt. Im 10. Jahrhundert bildete sich der Beruf als freier Berufsstand heraus. In Hardheim wurde die Zunftordnung der "Bäcker und Müller"