Hardheim. (pm) Von der Walter-Hohmann-Sternwarte aus können Interessierte am Samstag eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. Ungefähr zwischen 11.30 und 12.30 Uhr schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne und verdeckt diese – von Deutschland aus gesehen – am oberen rechten Rand. "Der Himmel wird etwas dunkler, allerdings nicht zu vergleichen mit einer totalen Sonnenfinsternis", merkt Manfred Böhrer vom Astronomiekreis an.

Er und seine Mitstreiter sind für das Spektakel anwesend und geben Auskunft. Die Sternwarte befindet sich etwa drei Kilometer von Hardheim entfernt auf dem Scherenberg, einer Anhöhe südöstlich der Gemeinde. Der Weg führt an der Rakete vorbei in Richtung Materialdepot und ist ausgeschildert.

Ebenfalls geöffnet ist die Sternwarte am Freitag, 4. April, ab 20 Uhr. Bei klarer Witterung sind öffentliche Himmelsbeobachtungen mit dem Teleskop möglich. Bei bedecktem Himmel fällt die Veranstaltung aus.