Schäden in der Ortsdurchfahrt ausgebessert
Die Straßenmeisterei Buchen beseitigte etliche Schlaglöcher. Nun wird auch auf der Landesstraße L508 in Richtung Steinfurt ausgebessert.
Hardheim. (pm/adb) Auf Wartezeiten muss man sich derzeit in verschiedenen Bereichen Hardheims einstellen, kann sich aber hinterher über beseitigte Schlaglöcher und bessere Straßen freuen: Die Straßenmeisterei Buchen kümmert sich aktuell darum, mit kleineren Sanierungsarbeiten die Situation bis zur geplanten Deckenerneuerung der Bundesstraße 27 in Hardheim zu verbessern.
Die Arbeiten,
