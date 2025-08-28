Donnerstag, 28. August 2025

Schäden in der Ortsdurchfahrt ausgebessert

Die Straßenmeisterei Buchen beseitigte etliche Schlaglöcher. Nun wird auch auf der Landesstraße L508 in Richtung Steinfurt ausgebessert.

28.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 04:00 Uhr 39 Sekunden
Am Montag und Dienstag hat die Straßenmeisterei kleinere Schäden an der Fahrbahn der Bundesstraße 27 im Bereich der Hardheimer Ortsdurchfahrt behoben. Seit Mittwoch laufen ähnliche Arbeiten an der Landesstraße 508 in Richtung Steinfurt. Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (pm/adb) Auf Wartezeiten muss man sich derzeit in verschiedenen Bereichen Hardheims einstellen, kann sich aber hinterher über beseitigte Schlaglöcher und bessere Straßen freuen: Die Straßenmeisterei Buchen kümmert sich aktuell darum, mit kleineren Sanierungsarbeiten die Situation bis zur geplanten Deckenerneuerung der Bundesstraße 27 in Hardheim zu verbessern.

