Hardheim. (jam) Seit Mittwoch gibt es in Hardheim keine Notfallambulanz mehr. Der Krankenhausausschuss hatte die Schließung bereits Ende Juli beschlossen. Zum Ende dieser Dienstleistung bezog Bürgermeister Stefan Grimm am Montag im Gemeinderat Stellung. "Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die Notfallambulanz hat in der Praxis nicht so funktioniert, wie wir es uns

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote