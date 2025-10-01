Mittwoch, 01. Oktober 2025

zurück
Plus Hardheim

Notfallambulanz ist geschlossen

Gesundheitsversorgung: Der Bürgermeister bezieht im Gemeinderat Stellung zur Streichung des Angebots.

01.10.2025 UPDATE: 01.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 2 Sekunden
Noch weist ein Schild auf die Notfallambulanz im Krankenhaus hin. Foto: Janek Mayer

Hardheim. (jam) Seit Mittwoch gibt es in Hardheim keine Notfallambulanz mehr. Der Krankenhausausschuss hatte die Schließung bereits Ende Juli beschlossen. Zum Ende dieser Dienstleistung bezog Bürgermeister Stefan Grimm am Montag im Gemeinderat Stellung. "Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die Notfallambulanz hat in der Praxis nicht so funktioniert, wie wir es uns

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.