Montag, 29. September 2025

zurück
Plus Hardheim

Neuer Pausenhof des Walter-Hohmann-Schulzentrums eingeweiht

Zahlreiche Sponsoren unterstützen das Projekt und ermöglichten damit einen "bunten Platz voller Möglichkeiten".

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 18 Sekunden
Schüler und Lehrkräfte feierten am Freitag gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Grimm und den Vertretern zahlreicher Sponsoren die Einweihung des neu gestalteten Pausenhofs des Walter-Hohmann-Schulzentrums. Gemeinsam haben alle Beteiligten einen bunten Platz geschaffen, an dem sich die Kinder austoben können. Foto: Adrian Brosch

Von Adrian Brosch

Hardheim. "Wir sind ein tolles Team!" So lautet die Kernaussage des Schulsongs, der am Freitag eine besondere Feierstunde einleitete: Die Schulfamilie des Walter-Hohmann-Schulverbunds feierte die Einweihung des neugestalteten Pausenhofs.

Gleichzeitig stehen die fünf Worte für die tiefere Botschaft des damit erreichten Ziels in Form des neuen Hofs:

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.