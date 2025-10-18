Hardheim. (adb) Traditionen können neu erfunden werden – so der Martinszug in Hardheim, der am Mittwoch, 12. November, stattfindet. Der hohe organisatorische Aufwand, rechtliche Fragen und der allgemein im Wandel stehende Zeitgeist bewegten den Walter-Hohmann-Schulverbund zu einem neuen Konzept. "Wichtig ist, dass wir den Kindern eine ganz tolle Feier schenken. Der Martinszug fällt nicht aus,