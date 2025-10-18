Samstag, 18. Oktober 2025

Plus Hardheim

Martinszug fällt trotz Polizei-Absage "auf keinen Fall aus"

Schwierige Terminfindung: Der Walter-Hohmann-Schulverbund reagiert mit einem neuem Konzept

18.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 26 Sekunden
Von groß zu klein: Der Martinszug des Walter-Hohmann-Schulverbunds nimmt in diesem Jahr andere Dimensionen an – weil die Polizei die Strecke nicht mehr absichert und sich die Terminfindung am Abend schwierig gestaltet. Foto: Janek Mayer

Hardheim. (adb) Traditionen können neu erfunden werden – so der Martinszug in Hardheim, der am Mittwoch, 12. November, stattfindet. Der hohe organisatorische Aufwand, rechtliche Fragen und der allgemein im Wandel stehende Zeitgeist bewegten den Walter-Hohmann-Schulverbund zu einem neuen Konzept. "Wichtig ist, dass wir den Kindern eine ganz tolle Feier schenken. Der Martinszug fällt nicht aus,

