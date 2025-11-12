Mittwoch, 12. November 2025

Plus Hardheim

Hängepartie um Erfapark belastet Rewe-Pläne

Es gibt immer noch keine Einigung und das sorgt nun auch für andere Probleme.

12.11.2025 UPDATE: 12.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 46 Sekunden
Gebäudeeigentümer Benno Hollerbach möchte die Verkaufsfläche des Rewe-Markts am Kreisel vergrößern. Doch Rathaus und Technischer Ausschuss versagen ihr Einvernehmen und verweisen auf das Einzelhandelskonzept, das keinen Spielraum für die Vergrößerung zulässt. Foto: Janek Mayer

Hardheim. (jam) In Sachen Erfapark haben die Gläubigerbank und potenzielle Investoren noch keine Einigung erzielt. Das hat Bürgermeister Stefan Grimm der RNZ am Montagabend bestätigt. Trotz dieser Hängepartie tauchte das Thema an diesem Abend in der Sitzung des Gemeinderats gleich mehrfach auf:

Der bestehende Rewe-Markt am Kreisel Richtung Rüdental muss ohne die gewünschte Erweiterung

Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
