Hardheim. (jam) Die Firma Leonet, früher BBV, gräbt wieder in Hardheim. "Es läuft geräuschloser, es läuft ohne größere Zwischenfälle, und im Vergleich zu vorher um Welten besser", beschreibt Bauamtsleiter Daniel Emmenecker die Fortschritte beim Glasfaserausbau in der Erftalgemeinde. "Wir hoffen, dass es so weitergeht."

Dass das schnelle Internet in der Kerngemeinde Einzug hält, merken