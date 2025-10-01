Mittwoch, 01. Oktober 2025

Plus Hardheim

Glasfaserausbau der Ex-BBV läuft nun wieder

Die Verwaltung muss die Arbeiten nicht mehr die ganze Zeit begleiten. Dafür bereitet ein Ortsteil aber Sorgen.

01.10.2025 UPDATE: 01.10.2025 04:00 Uhr 44 Sekunden
Mit der Qualität des Ausbaus in Gerichtstetten ist das Rathaus nicht zufrieden. Foto: jam

Hardheim. (jam) Die Firma Leonet, früher BBV, gräbt wieder in Hardheim. "Es läuft geräuschloser, es läuft ohne größere Zwischenfälle, und im Vergleich zu vorher um Welten besser", beschreibt Bauamtsleiter Daniel Emmenecker die Fortschritte beim Glasfaserausbau in der Erftalgemeinde. "Wir hoffen, dass es so weitergeht."

Dass das schnelle Internet in der Kerngemeinde Einzug hält, merken

Janek Mayer
Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
zu unseren Autoren  
