Donnerstag, 21. August 2025

Plus Hardheim

Erfelder Jugendhaus in neuem Glanz

Der frisch renovierte Treffpunkt präsentiert sich zum 25-jährigen Bestehen mit neuen Decken, Wänden und Böden.

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 20 Sekunden
So gemütlich ist der Außenbereich geworden. Foto: Wolfgang Weniger

Von Wolfgang Weniger

Hardheim-Erfeld. Ein fast neues Zuhause haben die Jugendlichen nun in Erfeld. Vom "Erfelder Jugendhaus" ist dabei die Rede, dessen grundlegende Renovierung mit einer Einweihungsfeier am vergangenen Samstag offiziell abgeschlossen wurde.

Im Beisein zahlreicher Gäste stellten die Jugendlichen ihr neues Schmuckstück vor. Unter ihnen waren neben den

