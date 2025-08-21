Erfelder Jugendhaus in neuem Glanz
Der frisch renovierte Treffpunkt präsentiert sich zum 25-jährigen Bestehen mit neuen Decken, Wänden und Böden.
Von Wolfgang Weniger
Hardheim-Erfeld. Ein fast neues Zuhause haben die Jugendlichen nun in Erfeld. Vom "Erfelder Jugendhaus" ist dabei die Rede, dessen grundlegende Renovierung mit einer Einweihungsfeier am vergangenen Samstag offiziell abgeschlossen wurde.
Im Beisein zahlreicher Gäste stellten die Jugendlichen ihr neues Schmuckstück vor. Unter ihnen waren neben den
