Mittwoch, 12. November 2025

Plus Hardheim

Bleibt Parkplatz am Erfapark nutzbar?

Der Bürgermeister droht bei Problemen mit einer Sperrung. Wie geht es nun weiter?

12.11.2025 UPDATE: 12.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 42 Sekunden
Die Treppe am Erfapark-Parkplatz ist gesperrt. Zudem hat der Bauhof die Grünflächen gepflegt und das Areal gereinigt. Foto: Janek Mayer

Hardheim. (jam) Obwohl die stagnierende Neugestaltung des Erfapark-Areals keine kommunale Angelegenheit ist, fordert sie die Verwaltung regelmäßig. Zuletzt musste sie binnen kürzester Zeit die drohende Sperrung des nur scheinbar öffentlichen Parkplatzes in der Steingasse abwenden.

Am Montag in der Gemeinderatssitzung rekapitulierte Bürgermeister Stefan Grimm das Hin und Her von der

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
zu unseren Autoren  
