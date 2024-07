Hardheim. (adb) In der oberen Wertheimer Straße zentral gelegen, erfreute sich die Filiale der Bäckerei Webers großer Beliebtheit. Über Jahre war sie im ehemaligen "SK Reichert" untergebracht. Umso überraschender kam das Aus: Wie Hinweisschilder an den Schaufenstern kundtun, waren der Verkaufs- und Cafébereich am vergangenen Samstag letztmalig geöffnet. Noch am Dienstag waren zahlreiche Kunden zu beobachten, die vor verschlossenen Türen standen – die Information hatte sich nur zäh verbreitet.

Die traditionsreiche, in Lauda-Königshofen ansässige Bäckerei war in Hardheim seit Juni 1999 vertreten: Im damals eröffneten Minimal-Markt (heute Rewe) befand sich die erste Webers-Filiale in der Erftalgemeinde.

Dort, also im Rewe-Markt am Kreisel, können Kunden weiterhin Backwaren der Firma Webers erwerben, ebenso wie in der Aldi-Niederlassung in der Ignaz-Schwinn-Straße.