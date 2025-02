Gundelsheim-Bachenau. (cao) Normalerweise kommt das Wasser von oben. Im Gundelsheimer Stadtteil Bachenau drang es am Mittwochnachmittag plötzlich aus dem Asphalt. Trotz Sonnenscheins war die Hauptstraße auf einmal klitschnass.

Wasserrohrbruch in der Hauptleitung, lautete recht schnell die Diagnose. Am Donnerstag rückte dann auch schon schweres Gerät an. Die Straßendecke wurde geöffnet, um den Untergrund auf eine mögliche Unterspülung hin zu überprüfen.

Auf der städtischen Webseite hieß es zunächst, die Ortsdurchfahrt bleibe voraussichtlich bis kommenden Freitag, 28. Februar, voll gesperrt. Doch dann ging es viel schneller als gedacht: "Die Unterspülung war nicht groß", teilte Corinna Ambiel vom Technischen Bauamt auf RNZ-Anfrage am Freitag mit.

"Auch der Rohrbruch wurde gefunden und konnte schnell behoben werden." Am Nachmittag rollte der Verkehr schon wieder über die Hauptstraße. Und auch die Notversorgung, mit der die betroffenen Haushalte mit Trinkwasser versorgt wurden, konnte wieder abgeschaltet werden.

Update: Freitag, 21. Februar 2025, 17.52 Uhr

Gundelsheim. (cao/pm) Aufgrund eines Wasserrohbruchs ist die Ortsdurchfahrt des Gundelsheimer Stadtteils Bachenau seit Donnerstagmittag voll gesperrt. Für die Reparatur sind umfangreichere Tiefbauarbeiten auf Höhe der Hausnummer 9 nötig, voraussichtlich erst am Freitag, 28. Februar, kann der Verkehr wieder über die Hauptstraße fließen.

Eine überörtliche Umleitung wurde durch die ausführende Baufirma HLT ausgeschildert.