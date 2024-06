Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. So einiges hatte sich die Gundelsheimer Gemeinderäte in ihrer letzten Sitzung am Mittwoch zu sagen: Von einem nicht wirklich ernst gemeinten Lob bis hin zu einer kurz entflammten Debatte bezüglich der unechten Teilortswahl – es wurde noch einmal intensiv diskutiert und kritisiert, bevor das neu gewählte Gremium am 17. Juli zur