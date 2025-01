Grünsfeld/Tauberbischofsheim. (dpa) Der Mann, der mit einem Bagger Chaos und Zerstörung im Nordosten Baden-Württembergs anrichtete, steckte neuen Erkenntnissen zufolge auch privat in Schwierigkeiten. Zwei bis drei Monate vor der Tat sei es zur Trennung von seiner Ehefrau gekommen, bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Seitdem habe der Mann auch nicht länger in der gemeinsamen Wohnung gelebt. Der 38-Jährige sei Vater von vier Kindern gewesen. Von wem die Trennung ausging, konnte der Sprecher nicht sagen.

Der 38-Jährige hatte am Silvesternachmittag in der kleinen fränkischen Stadt Grünsfeld mit einem Bagger Fahrzeuge und Gebäude gerammt und mehrere Polizisten bei einer rund einstündigen Verfolgungsjagd verletzt. Der Mann wütete auf dem Gelände einer Baufirma in Grünsfeld, bei der er gearbeitet hatte, und bei einem Autohaus im nahe gelegenen Tauberbischofsheim, das dem Inhaber der Baufirma gehört. Der Mann war nach der Zerstörungsfahrt mit dem Bagger von der Polizei erschossen worden.

Es habe immer wieder Streit zwischen dem Mann und seinem alten Arbeitgeber gegeben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Baggerfahrer habe Ende Januar 2023 bei dem Unternehmen gekündigt. Danach sei er als Baggerfahrer an verschiedenen Orten tätig gewesen, etwa in Görlitz, Göppingen und Beimerstetten.

Auch nach der Kündigung sei es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den beiden Männern gekommen. Dabei ging es auch ums Geld: Ein Arbeitsgericht hatte dem Baggerfahrer laut Staatsanwaltschaft zugesprochen, dass sein früherer Chef ihm ausstehenden Lohn zahlen muss.

Nach Angaben des geschädigten Unternehmers bestand ein Zutrittsverbot zur Firma für den Mann, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Ein formelles Annäherungsverbot sei den Ermittlern aber nicht bekannt.

Der Sachschaden, der durch die Baggerfahrt entstand, sei relativ hoch, könne aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden, so der Sprecher. Teilweise seien die verletzten Polizisten weiter dienstunfähig.

Update: Dienstag, 7. Januar 2025, 11.35 Uhr

Täter stritt vor zerstörerischer Baggerfahrt mit Ex-Chef wegen Lohn

Grünsfeld/Tauberbischofsheim. (dpa) Der Mann, der mit einem Bagger Chaos und Zerstörung im Nordosten Baden-Württembergs anrichtete, hat mit seinem ehemaligen Arbeitgeber um Geld gestritten. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Es habe eine arbeitsgerichtliche Auseinandersetzung über ausstehende Lohnzahlungen gegeben, sagte ein Sprecher. Der Täter habe den Streit zumindest teilweise gewonnen und laut gerichtlicher Entscheidung Anspruch auf Lohnrückzahlung.

Die letzte bekannte Adresse des Mannes sei in Thüringen gewesen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zum Familienstand des 38-Jährigen konnte er zunächst keine konkreten Angaben machen. Er sei zwischenzeitlich obduziert worden, dabei sei bestätigt worden, dass der Baggerfahrer durch Schüsse der Polizei gestorben ist. Es seien bei dem Einsatz während der knapp einstündigen Baggerfahrt relativ viele Schüsse abgegeben worden, die meisten aber Warnschüsse. Die Polizei habe Amtshilfe von der Straßenmeisterei angefordert, um Straßensperren zu errichten, dazu kam es dann aber nicht mehr.

Der Mann hatte am Silvesternachmittag einen Bagger in der kleinen fränkischen Stadt Grünsfeld in seine Gewalt gebracht, Fahrzeuge und Gebäude gerammt und mehrere Polizisten bei einer rund einstündigen Verfolgungsjagd verletzt. Alles klingt nach einem Rachefeldzug gegen seinen ehemaligen Chef: Der Mann wütete auf dem Gelände einer Baufirma, bei der er gearbeitet hatte, und bei einem Autohaus, das dem Inhaber der Baufirma gehörte. Die Polizei erschoss den Mann schließlich.

Update: Freitag, 3. Januar 2025, 12.01 Uhr

Zerstörerische Baggerfahrt war wohl gegen Ex-Chef gerichtet

Grünsfeld/Tauberbischofsheim (dpa) Nach der zerstörerischen Baggerfahrt gehen die Ermittler von einem persönlichen Motiv des Täters im Zusammenhang mit seiner alten Arbeitsstätte aus. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass der 38-Jährige bei der Baufirma gearbeitet habe, auf deren Gelände er mit dem gestohlenen Bagger wütete. "Zum Tatzeitpunkt hat das Arbeitsverhältnis aber nicht mehr bestanden", sagte ein Sprecher. Der Mann wurde am Ende einer kilometerweiten Verfolgungsjagd von der Polizei erschossen.

Der 38-Jährige sei bei der Firma angestellt gewesen, es sei noch unklar, welche konkrete Aufgaben er dort verrichtet habe, sagte der Sprecher. Es gebe zudem noch widersprüchliche Informationen, ob dem Mann gekündigt worden sei oder er selbst gekündigt habe.

Der Deutsche hatte am Silvesternachmittag einen Bagger in der kleinen fränkischen Stadt Grünsfeld in seine Gewalt gebracht, Fahrzeuge und Gebäude gerammt und mehrere Polizisten bei einer rund einstündigen Verfolgungsjagd verletzt. Nach neuesten Erkenntnissen wurden vier Streifenwagen beschädigt. Der gesamte Schadensumfang kann laut Staatsanwaltschaft noch nicht beziffert werden.

Der Mann fuhr von der Baufirma kilometerweit weiter zu einem Autohaus, wo er ebenfalls Zerstörung anrichtete. Nach dpa-Informationen gehört dem Inhaber der Baufirma auch das Autohaus. Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung existierten nicht. Die Beamten eröffneten schließlich das Feuer, der Mann starb noch vor Ort.

Zur Schussabgabe ermittelt die Staatsanwaltschaft nun ebenfalls. Es sei noch unklar, wie viele Schüsse genau auf den Baggerfahrer abgegeben wurden, aber mehrere Beamte hätten mehrere Schüsse abgefeuert, so der Sprecher. Es gebe aber zum derzeitigen Zeitpunkt überhaupt keinen Anhalt für ein Fehlverhalten der Polizei.

Update: Donnerstag, 2. Januar 2025, 11.59 Uhr

Ermittler prüfen Motiv hinter zerstörerischer Baggerfahrt

Von Carsten Blaue

Grünsfeld/Tauberbischofsheim. Ein 38 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag in Grünsfeld und Tauberbischofsheim im Main-Tauber-Kreis mit einem Bagger eine Spur der Verwüstung hinterlassen und Polizisten verletzt. Ein Polizeisprecher ging von einem "Millionenschaden" aus. An einem Autohaus mussten die Beamten den Baggerfahrer mit Schüssen aus ihren Dienstwaffen stoppen. Der Deutsche starb noch vor Ort. Über sein Motiv und die Hintergründe seiner Tat ist noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn und das Landeskriminalamt ermitteln.

Als sicher gilt, dass der 38-Jährige am Silvestertag gegen 13.30 Uhr auf das Gelände einer Baufirma in Grünsfeld eindrang, sich in den Bagger setzte und mit der Baumaschine vor Ort weitere abgestellte Fahrzeuge und Firmengebäude demolierte – das komplette Bauinventar, wie es hieß. Dann fuhr er vom Grundstück des Unternehmens und beschädigte schon hier nach Angaben der Polizei Streifenwagen der herbeigeeilten Beamten. Es gibt Fotos, welche die total zerstörte Front eines Polizeiautos zeigen. Eine Polizistin erlitt zu diesem Zeitpunkt leichte Blessuren, weil sie offenbar eingeklemmt wurde. Das Polizeipräsidium Heilbronn sprach von insgesamt drei Einsatzkräften aus ihren Reihen, welche während der zerstörerischen Fahrt leichte Verletzungen erlitten haben sollen. Genaueres ist dazu noch nicht bekannt.

Der Baggerfahrer lenkte die Baumaschine anschließend wohl über die Landesstraße L512 in Richtung Tauberbischofsheim. Die Distanz zwischen beiden Städten beträgt gut acht Kilometer. Auf dem Weg über die Bundesstraßen B290/B27 und durch das Tauberbischofsheimer Industriegebiet zog er auch andere Fahrzeuge und Gebäude in Mitleidenschaft und richtete erhebliche Schäden an. Gegen 14.22 Uhr erreichte er ein Autohaus in der Mergentheimer Straße. Als er auch hier für Verwüstungen sorgte, griffen die Polizisten erneut zu ihren Dienstwaffen. Ob der Mann zu diesem Zeitpunkt schon wieder auf dem Weg zur Straße war, kann aufgrund unterschiedlicher Angaben der Ermittlungsbehörden nicht mit Sicherheit gesagt werden. Doch schon während der gut einstündigen Verfolgung hatten die Beamten mehrere Schüsse auf den Bagger abgegeben, nachdem auch Lautsprecherdurchsagen den Fahrer nicht hatten stoppen können. Nun wurde er so schwer getroffen, dass er laut den Schilderungen der Ermittlungsbehörden noch vor Ort und trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mosbach hat das Landeskriminalamt die Sachbearbeitung bezüglich des Schusswaffengebrauchs der Beamten übernommen.

Die gemeinsamen Ermittlungen mit der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn würden sich darauf konzentrieren, den gesamten Ablauf des Geschehens nachzuvollziehen, hieß es. Hierfür würden Spezialisten der Kriminaltechnik aus Heilbronn und Stuttgart die Gegebenheiten und Spuren an allen Orten dokumentieren, an denen der Baggerfahrer wütete. Außerdem gehe es darum, Zeugen zu finden und das Motiv des Getöteten zu ergründen. Das könne sich hinziehen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand aber nicht von einem politisch motivierten Tathintergrund aus. Ob eine psychische Erkrankung hinter dem Vorfall steckt, konnte eine Polizei-Sprecherin nicht sagen. Offen blieb auch, ob der Mann etwas mit der Baufirma zu tun hatte, von deren Gelände er den Bagger entwendete. Es hieß zunächst, er habe in der Vergangenheit für das Unternehmen gearbeitet. Auch sprach das Heilbronner Polizeipräsidium zuerst von einer "mutmaßlichen Amokfahrt". Eine Formulierung, welche die Ermittlungsbehörden später in einer gemeinsamen Mitteilung aber nicht mehr verwendeten. Sie haben im Internet ein Portal für Hinweisgeber eingerichtet, auf dem Bilder und Videos hochgeladen werden können.

Es kursiert jedoch bereits Filmmaterial, auf dem zu sehen ist, wie der gelbe Bagger knapp an einer Jet-Tankstelle vorbeifährt, auf der ein Autofahrer zurücksetzt, um sich in Sicherheit zu bringen. Auch Schüsse sind hier zu hören. Auf einem weiteren Video sieht man, wie der Bagger sich immer wieder um die eigene Achse dreht, Beamte das Fahrzeug umkreisen und Schüsse abfeuern. Auf Fotos sind mindestens fünf Einschusslöcher in den Scheiben des Baggers zu erkennen. Wie viele Schüsse letztlich abgegeben wurden und wie oft der Fahrer getroffen wurde, ist noch unklar.

Update: Mittwoch, 1. Januar 2025, 19.33 Uhr

Grünsfeld/Tauberbischofsheim. (rüb/pol/rl) Bei einer Amokfahrt mit einem Bagger hat ein 38-jähriger Mann am frühen Nachmittag des heutigen Silvestertags zwischen Grünsfeld und Tauberbischofsheim zahlreiche Fahrzeuge beschädigt. Ein Großaufgebot an Polizeikräften versuchte daraufhin, den Amokfahrer zu stoppen.

Dabei wurden auch mehrere Streifenwagen beschädigt. Eine Polizistin wurde zwar verletzt, allerdings nicht lebensgefährlich, wie Petra Rutz von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn der RNZ zunächst mitteilte. Später war von drei leichtverletzten Polizisten die Rede. Der Täter konnte erst durch Schüsse gestoppt werden. Er erlitt dabei schwere Verletzungen, denen er wenig später erlag.

Laut Polizei begann die Amokfahrt gegen 13.35 Uhr auf dem Gelände einer Baufirma in Grünsfeld. Der Polizei zufolge hätte die Fahrt noch weitaus schlimmere Folgen haben können: Auf Fotos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, ist zu sehen, dass der Täter dort nicht nur den Bagger entwendet hat, sondern auf dem Firmengelände gewütet und mehrere Pkw und Baufahrzeuge demoliert hat.

Anschließend fuhr er Richtung Tauberbischofsheim, wo die Versuche der Polizei, ihn zu stoppen, zunächst scheiterten. Auf dem Weg über die Bundesstraße 290/27 und durch das Industriegebiet in Tauberbischofsheim wurden mehrere Streifenwagen und zivile Fahrzeuge durch den Bagger beschädigt.

Gegen 14.22 Uhr endete die Fahrt des 38-Jährigen bei einem Autohaus in der Mergentheimer Straße. Nachdem der Mann auch hier begonnen hatte, mit seinem Bagger für erheblichen Sachschaden zu sorgen, kam es einer "Schussabgabe", wie die Polizei mitteilte. In einem Video sind mehrere Schüsse zu hören, von denen mindestens einer den Amokfahrer traf.

Trotz umgehend eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen sei der niedergeschossene Fahrer dann seinen Verletzungen erlegen. Das Motiv für die Amokfahrt des 38-Jährigen oder könnten derzeit keine Angaben gemacht werden, teilten die Beamten am Dienstagnachmittag mit.

Zeugen und geschädigte Personen können sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341/810 in Verbindung setzen. Die Ermittlungen bezüglich des Schusswaffengebrauchs werden durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg geführt.

Die Polizei bittet zudem um die Übermittlung von gefertigtem Videomaterial. Dieses kann über das Hinweisportal unter https://bw.hinweisportal.de/mannkapertbagger/de/upload bereitgestellt werden.

Update: Dienstag, 31. Dezember 2024, 18.15 Uhr