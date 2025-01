Grünsfeld/Tauberbischofsheim. (dpa) Nach der zerstörerischen Baggerfahrt und tödlichen Polizeischüssen auf den Fahrer im Nordosten Baden-Württembergs laufen die Ermittlungen zu dem Geschehen. Weil der Fahrer tot sei, könnten sich die Ermittlungen etwa zum Motiv noch länger hinziehen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der 38-jährige Deutsche hatte am Silvesternachmittag einen Bagger in der kleinen fränkischen Stadt Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) in seine Gewalt gebracht, Fahrzeuge und Gebäude gerammt und drei Polizisten bei einer rund einstündigen Verfolgungsjagd verletzt. Die Beamten eröffneten schließlich das Feuer auf den Mann, der nach Polizeiangaben trotz Reanimierungsversuchen noch vor Ort an seinen Verletzungen starb.

Die Polizei hatte auf der Plattform X zunächst von einer "mutmaßlichen Amokfahrt" geschrieben und sprach von einem "Amokfahrer". In der Pressemitteilung, die etwas später veröffentlicht wurde, war davon nicht mehr die Rede.

Was den Mann zu der Tat brachte, ob er aus der Region stammte und wie er sich Zugang zum Bagger verschaffen konnte – diese und andere Fragen sind noch zu klären. Die Polizei sucht nach Zeugen und Geschädigten der kilometerweiten Verfolgungsfahrt.

Die Ermittler gehen nach derzeitigem Stand nicht von einem politisch motivierten Tathintergrund aus. Ob eine psychische Erkrankung hinter dem Vorfall steckt, konnte eine Sprecherin nicht sagen. Offen blieb auch, ob der Mann etwas mit der Baufirma zu tun hatte, von deren Gelände er den Bagger entwendete.

Mit dem schweren Fahrzeug soll er das komplette Bauinventar dort zerstört haben. Auch mehrere Streifenwagen, die später die Verfolgung aufnahmen, wurden beschädigt. Die Chaosfahrt endete an einem Autohaus.

Auf Videos, die im Netz kursieren, ist ein gelber Bagger zu sehen, der durch Tauberbischofsheim fährt, an einer Tankstelle vorbei. Schüsse sind zu hören. Auf einem weiteren Video sieht man, wie der Bagger sich immer wieder um die eigene Achse dreht, Beamte das Gefährt umkreisen und Schüsse abfeuern.

"Während der Verfolgung gaben mehrere Polizeibeamte Schüsse auf das Fahrzeug ab, um dieses zu stoppen, nachdem Lautsprecherdurchsagen erfolglos geblieben waren.

Als der Mann seine Fahrt vom Autohaus erneut fortsetzen wollte, gaben die Beamten letztendlich auch Schüsse auf ihn ab", heißt es am späteren Abend in einer Mitteilung der Ermittler. Das Landeskriminalamt ermittelt nun zum Schusswaffengebrauch der Beamten.

Update: Mittwoch, 1. Januar 2025, 12.11 Uhr

Grünsfeld/Tauberbischofsheim. (rüb/pol/rl) Bei einer Amokfahrt mit einem Bagger hat ein 38-jähriger Mann am frühen Nachmittag des heutigen Silvestertags zwischen Grünsfeld und Tauberbischofsheim zahlreiche Fahrzeuge beschädigt. Ein Großaufgebot an Polizeikräften versuchte daraufhin, den Amokfahrer zu stoppen.

Dabei wurden auch mehrere Streifenwagen beschädigt. Eine Polizistin wurde zwar verletzt, allerdings nicht lebensgefährlich, wie Petra Rutz von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn der RNZ zunächst mitteilte. Später war von drei leichtverletzten Polizisten die Rede. Der Täter konnte erst durch Schüsse gestoppt werden. Er erlitt dabei schwere Verletzungen, denen er wenig später erlag.

Laut Polizei begann die Amokfahrt gegen 13.35 Uhr auf dem Gelände einer Baufirma in Grünsfeld. Der Polizei zufolge hätte die Fahrt noch weitaus schlimmere Folgen haben können: Auf Fotos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, ist zu sehen, dass der Täter dort nicht nur den Bagger entwendet hat, sondern auf dem Firmengelände gewütet und mehrere Pkw und Baufahrzeuge demoliert hat.

Anschließend fuhr er Richtung Tauberbischofsheim, wo die Versuche der Polizei, ihn zu stoppen, zunächst scheiterten. Auf dem Weg über die Bundesstraße 290/27 und durch das Industriegebiet in Tauberbischofsheim wurden mehrere Streifenwagen und zivile Fahrzeuge durch den Bagger beschädigt.

Gegen 14.22 Uhr endete die Fahrt des 38-Jährigen bei einem Autohaus in der Mergentheimer Straße. Nachdem der Mann auch hier begonnen hatte, mit seinem Bagger für erheblichen Sachschaden zu sorgen, kam es einer "Schussabgabe", wie die Polizei mitteilte. In einem Video sind mehrere Schüsse zu hören, von denen mindestens einer den Amokfahrer traf.

Trotz umgehend eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen sei der niedergeschossene Fahrer dann seinen Verletzungen erlegen. Das Motiv für die Amokfahrt des 38-Jährigen oder könnten derzeit keine Angaben gemacht werden, teilten die Beamten am Dienstagnachmittag mit.

Zeugen und geschädigte Personen können sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341/810 in Verbindung setzen. Die Ermittlungen bezüglich des Schusswaffengebrauchs werden durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg geführt.

Die Polizei bittet zudem um die Übermittlung von gefertigtem Videomaterial. Dieses kann über das Hinweisportal unter https://bw.hinweisportal.de/mannkapertbagger/de/upload bereitgestellt werden.

Update: Dienstag, 31. Dezember 2024, 18.15 Uhr