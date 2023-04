"Jazz Can Dance": Das beweisen "4 to the bar", die im "Alten Milchhäusle" ...

Von geliebten alten Ohrwürmern wie "Sunny" oder "Beyond the Sea" über Klassiker wie "Shinemy Shoes" und "Layla" bis hin zu aktuellen Songs reicht die Palette von "Acoustic Open" im Hotel-Restaurant "Reichsadler". Da werden Originale gecovert, und Coverversionen werden zu Originalen.

Im Gasthaus "Zum Schwanen" spielen "Basement Tunes" . Das Repertoire des Quartetts umfasst eigene Kompositionen, ausgewählte Stücke aus dem American Songbook sowie neuere Stücke zwischen Funk, Soul und Jazzrock. Die Lust an der Improvisation und die Intensität im Zusammenspiel, verbunden mit der besonderen rhythmischen Kraft des Jazz, all das zeichnet ihre Musik aus.

"Eine Stadt, eine Nacht und sieben Live-Bands", so lässt sich das Musik-Event treffend umschreiben. Neben den verschiedenen Musikdarbietungen garantieren die Wirte der sieben Bars und Gastwirtschaften, dass alle Gäste den "Kneipenwandertag" als Live-Musikerlebnis so richtig genießen können.

Buchen. (pm/rüb) Musikfans werden bei "Jazz ’n’ more" im Rahmen des Goldenen Mai in der Buchener Innenstadt auf ihre Kosten kommen. Am Freitagabend, 5. Mai, lädt die Buchener Gastronomie ab 20 Uhr mit sieben Bands quer durch die Vielfalt der Jazz-, Blues-, Pop- und Rock-, Flamenco-, Latin- und Swing-Musik ein.

Buchen. (pm/rüb) Musikfans werden bei "Jazz ’n’ more" im Rahmen des Goldenen Mai in der Buchener Innenstadt auf ihre Kosten kommen. Am Freitagabend, 5. Mai, lädt die Buchener Gastronomie ab 20 Uhr mit sieben Bands quer durch die Vielfalt der Jazz-, Blues-, Pop- und Rock-, Flamenco-, Latin- und Swing-Musik ein.

Zum 18. Mal steigt das beliebte Musik- und Kneipenfestival. Das Jazzfestival, früher bekannt als "Jazz-Night", wurde zum festen Bestandteil des Veranstaltungskalenders und ist aus der Buchener Kulturszene nicht mehr wegzudenken. Die Umbenennung zu "Jazz ’n’ more" erfolgte bereits 2019, da auch Bands aus anderen Musikrichtungen teilgenommen haben und man das musikalische Angebot erweitern wollte.

"Eine Stadt, eine Nacht und sieben Live-Bands", so lässt sich das Musik-Event treffend umschreiben. Neben den verschiedenen Musikdarbietungen garantieren die Wirte der sieben Bars und Gastwirtschaften, dass alle Gäste den "Kneipenwandertag" als Live-Musikerlebnis so richtig genießen können.

Im Gasthaus "Zum Schwanen" spielen "Basement Tunes" . Das Repertoire des Quartetts umfasst eigene Kompositionen, ausgewählte Stücke aus dem American Songbook sowie neuere Stücke zwischen Funk, Soul und Jazzrock. Die Lust an der Improvisation und die Intensität im Zusammenspiel, verbunden mit der besonderen rhythmischen Kraft des Jazz, all das zeichnet ihre Musik aus.

Von geliebten alten Ohrwürmern wie "Sunny" oder "Beyond the Sea" über Klassiker wie "Shinemy Shoes" und "Layla" bis hin zu aktuellen Songs reicht die Palette von "Acoustic Open" im Hotel-Restaurant "Reichsadler". Da werden Originale gecovert, und Coverversionen werden zu Originalen.

Auch interessant Buchen: Viel Abwechslung in der Innenstadt beim Goldenen Mai

Die Violinistin Zhanna alias "ViOLiNia" bietet ihr Soloprogramm im "Brunnencafé" dar. Ihre Musik ist eine wunderbare Synthese aus Klassik und Gegenwart mit eigenen Kompositionen und Covern weltberühmter Künstler wie Vanessa Mae oder David Garrett.

"Jazz Can Dance": Das beweisen "4 to the bar", die im "Alten Milchhäusle" zu hören sind. Das Quartett um Andreas Stroh beherrscht es perfekt, elegante Lässigkeit mit musikalischer Leidenschaft zu verbinden. Die hinreißende Ausstrahlung des Ensembles zieht jedes Publikum in ihren Bann.

Im Hotel-Restaurant "Prinz Carl" spielt das Septett "Debora and the Jazzmen". Die ehemaligen Schüler des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim spielen Jazzstandards, R&B bis hin zu Big-Band-Klassikern.

Für gute Unterhaltung im "Waldeck" sorgt ab 21 Uhr die "Monkeyman Band". Ob Pop, Rock, Blues, Eigenkomposition oder Cover – jedes Stück Musikgeschichte wird von dem Trio aus dem Main-Spessart-Kreis funky interpretiert. Mittelpunkt ist der Groove, der die Menschen zum Bewegen und Tanzen antreibt.

In der "Schüttelbar" wird das Ensemble "NeoMore+" ebenso ab 21 Uhr für Stimmung sorgen. Die beiden Ausnahmemusiker bewegen sich musikalisch mit schlafwandlerischer Sicherheit und "Frechheit" zwischen Funk, Latin, Pop, Rock und Jazz und zaubern mit einer ganz eigenen Mischung sommerliche Klänge aus allen Elementen ihres Repertoires.

Info: Der Eintritt beträgt 9 Euro, dafür gibt es freien Eintritt in allen beteiligten Kneipen. Eintrittskarten sind im verbilligten Vorverkauf in der Tourist-Information Buchen zum Preis von 7 Euro erhältlich.