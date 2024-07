Adelsheim. (ahn) In Adelsheim wird der erste Blitzer aufgestellt. Dies bestätigte Bürgermeister Wolfram Bernhardt in der Gemeinderatssitzung auf Nachfrage von Stadtrat Siegfried Karrer.

Installiert werden soll der Blitzer in der Oberen Austraße, und zwar am Zebrastreifen von Osterburken kommend gleich hinter dem Ortsschild. "Das ist ein sinnvoller Bereich", so der Bürgermeister. Zumal dort viele Schüler unterwegs sind.

Messungen hätten gezeigt, dass an dieser Stelle mehr als 60 Prozent der Verkehrsteilnehmer mit über 50 Kilometer pro Stunde fahren, wobei der Spitzenwert sogar über 100 Kilometer pro Stunde lag. Die Installation des Blitzers sei im Rahmen einer Verkehrsschau festgelegt worden.