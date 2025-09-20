Samstag, 20. September 2025

zurück
Plus Gerichtstetten

L514 ab Montag ein Monat gesperrt – Langer Umweg für Pendler

Umleitung über Walldürn: Die Kanäle in der Bergstraße werden erneuert. Die Verkehrsteilnehmer sollen die Baustelle weiträumig umfahren.

20.09.2025 UPDATE: 20.09.2025 04:00 Uhr 36 Sekunden
Ab Montag lässt die Gemeinde neue Wasserleitungen in der Gerichtstetter Bergstraße verlegen. Dafür muss die L514 voll gesperrt werden. Die Umleitung führt über Walldürn und Altheim. Sie wird für knapp einen Monat eingerichtet. Foto: Janek Mayer

Gerichtstetten. (jam) Pendler, die durch das Erfatal fahren, um zur Autobahn zu kommen, müssen ab Montag, 22. September, einen längeren Umweg in Kauf nehmen. Denn die L514 wird im Bereich der Ortseinfahrt aus Richtung Erfeld für knapp einen Monat vollständig gesperrt. Das teilt das Hardheimer Bauamt mit.

"Im Rahmen des Ausbaus der Bergstraße in Gerichtstetten ist es erforderlich,

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.