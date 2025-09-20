L514 ab Montag ein Monat gesperrt – Langer Umweg für Pendler
Umleitung über Walldürn: Die Kanäle in der Bergstraße werden erneuert. Die Verkehrsteilnehmer sollen die Baustelle weiträumig umfahren.
Gerichtstetten. (jam) Pendler, die durch das Erfatal fahren, um zur Autobahn zu kommen, müssen ab Montag, 22. September, einen längeren Umweg in Kauf nehmen. Denn die L514 wird im Bereich der Ortseinfahrt aus Richtung Erfeld für knapp einen Monat vollständig gesperrt. Das teilt das Hardheimer Bauamt mit.
"Im Rahmen des Ausbaus der Bergstraße in Gerichtstetten ist es erforderlich,
