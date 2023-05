Von Stephanie Kern

Mosbach. Die Mosbacher haben ihr Frühlingsfest vermisst, das spürte man bereits am Freitagnachmittag. Am Freitagabend konnte man diese Freude dann mit Händen greifen, als Holger Schwing (der Mosbach-Aktiv-Vorsitzende), Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp und die Ehrengäste Paul Wanierke (einer der vier Gründungsväter des Fests) und Ingbert Reimund, der das Fest seit 50 Jahren als Schausteller begleitet, ganz offiziell den Startschuss gaben.

Da waren Marktplatz und Innenstadt schon sehr gut gefüllt, zahlreiche Gäste nutzten am Nachmittag bereits das vielfältige Angebot des Frühlingsfests. Seit 50 Jahren gibt es das, angefangen hat alles mit einem Kettenkarussell und der Initiative der Mosbacher Einzelhändler. OB Julian Stipp übernahm bei der kleinen Eröffnungszeremonie die Rolle des Interviewers. Ob er denn dem Anruf aus Mosbach sofort gefolgt sei, wollte das Stadtoberhaupt von Ingbert Reimund wissen. "Das Fest war von Anfang an eine gute Veranstaltung", sagte Reimund. Der kennt die Mosbacher inzwischen gut, weiß: "Das Besondere an dem Fest sind die Menschen." Die packten an, machen einfach, ist er überzeugt. Genauso überzeugt ist er davon, dass Wetterprognosen für den Erfolg des Frühlingsfests nicht ausschlaggebend sind. "Die Mosbacher stört das Wetter nicht. Die kommen immer." Paul Wanierke blickte zurück, auf den 13. Mai 1973. "Es sind in den Jahren immer mehr Leute gekommen, auch von außerhalb, sogar aus dem Schwarzwald." Was den Händlern gefallen habe, so Wanierke, waren die immer positiven Reaktionen auf das "wunderschöne Fest" und die "wunderbare Altstadt". Wanierke: "Es sind viele Fremde gekommen, und sie sind gerne gekommen."

Für Holger Schwing ist das Fest einerseits mit vielen Kindheitserinnerungen, aber auch mit dem Wunsch verbunden, "dass die Gäste uns die Treue halten und das Fest zahlreich besuchen". Für OB Julian Stipp und Paul Wanierke wurde es dann ernst, für Stipp war es der erste Fassanstich zum Frühlingsfest. "Damit Sie dann richtig losfeiern können", so Stipp in Richtung Feiergäste. Mit vier versierten Schlägen vollzog er den Fassanstich. Gefeiert wird nun bis einschließlich Montag. Und nicht vergessen: Das Wetter ist nur Nebensache...