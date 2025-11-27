Schwarzach. (schat/zg) Der König der Diebe streift durch den Kleinen Odenwald – ihr zehnjähriges Bestehen feiern die Freilichtspiele in Schwarzach e.V. mit Robin Hood im idyllischen Birkenhof auf dem Wildparkgelände. Frei nach einer Fassung von Dirk Daniel Zucht, bearbeitet und unter der Regie von Alexander Kaffenberger, soll der Meisterdieb mit dem guten Herzen das Publikum im Freilichttheater im Mai und Juni 2026 in seinen Bann ziehen. Er folgt damit auf den "Zauberer von Oz", der im Frühsommer dieses Jahres in Schwarzach für besondere Momente gesorgt hatte.

Die Termine der Abend-Vorstellungen in der Jubiläumssaison stehen bereits fest: Aufgeführt wird Robin Hood am 24., 25., 29., 30. und 31. Mai sowie am 3., 4., 5., 6. und 12. Juni. Am letzten Spieltag, 13. Juni 2026, gibt es um 11 Uhr wieder eine Matinee. Der Sherwood Forest wirft seine Schatten aber schon voraus: Ein erster Vorverkauf für die Spielzeit des Jubiläumsjahrs findet bereits am ersten Advent statt. Am kommenden Sonntag können Open-Air-Theater- und Robin-Hood-Fans von 11 bis 17 Uhr am Stand der Freilichtspiele während des Adventszaubers im Wildpark Schwarzach Tickets oder Gutscheine erstehen. Parallel dazu startet auch der Online-Vorverkauf.

Info: Weitere Informationen zur Spielzeit und zum Verein finden Interessierte unter www.kleinod-spiele.de.