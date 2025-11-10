Hardheim. (adb) Interessante Einblicke in die politische Gremienarbeit offerierte am Donnerstag die Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Union (Ortsverein Hardheim) im Gasthaus "Ochsen". Die Tagesordnung eröffnete Vorsitzender Eric Bachmann, der auch Kreisvorsitzenden Volker Rohm und Ehrenmitglied Hans Sieber begrüßte. Die Totenehrung galt im Besonderen dem jüngst verstorbenen