> Kräutermarkt und "Folk am Neckar", Mosbach: Am Samstag kann auf dem Kräutermarkt die vielfältige Welt der Kräuter entdeckt werden. Auf dem Markt- und Kirchplatz finden sich von 9 bis 16 Uhr ein breites Angebot rund um das Thema Kräuter, aber auch floristische und kunsthandwerkliche Arbeiten für Haus und Garten sowie kulinarische Genüsse für zu Hause, das mit Live-Musik umrahmt wird. Für die kleinen Gäste ist mit Bastelangeboten und Kinderschminken etwas geboten.

Im Rahmen des Mosbacher Sommers steigt zudem das Festival "Folk am Neckar". Im und um den Burggraben in Neckarelz werden am Freitag ab 19 Uhr und am Samstag ab 16.30 Uhr Folk-Fans aus ganz Deutschland erwartet. Dieses Jahr gibt es Folk aus Schottland, Irland und England, traditionell und zugleich am Puls der Zeit, Folk-Rock mit Punk-Einschlag aus Italien und der Schweiz und mitreißenden Bluegrass aus Bayern. Karten gibt es unter www.reservix.de, in der Tourist-Info am Mosbacher Marktplatz oder direkt an der Tages- und Abendkasse.

> Nachtflohmarkt, Amorbach: "Krims und Krams im Kerzenschein" lautet das Motto des Nachtflohmarkts, der von der Stadt Amorbach jeden ersten Freitag im Monat bis Oktober veranstaltet wird. Von 19 bis 23 Uhr kann im Bereich der Löhrstraße allerlei Trödel und Antikes, garniert mit Musik und Kulinarik, in besonderem Ambiente erworben werden.

> Sportfest, Laudenberg: Spannende Spiele, gepaart mit einem tollen musikalischen Rahmenprogramm, erwarten die Besucher von Freitag bis Montag beim Sportfest in Laudenberg. Für die musikalische Unterhaltung sorgt am Freitagabend der Alleinunterhalter Alex Pezzei bei einer Dirndl- und Lederhosenparty. Mit einer spektakulären und aufwendigen Show sorgen am Samstag "Barbed Wire" mit Rock, Discosongs und Partykrachern für Stimmung.

Am Sonntag spielen die "Schloßauer Musikanten" zur Unterhaltung auf, bevor am Montag zum Festausklang die Feuerwehrkapelle

Rittersbach für Unterhaltung sorgt.

> "Fly-In", Walldürn: "Flieg-ein" heißt der simple Aufruf auf Deutsch, mit dem die fliegenden (aber genauso die nicht-fliegenden) Gäste am Samstag und Sonntag an den Flugplatz Walldürn eingeladen werden. Dabei werden die "fliegenden Schätze" vor der Terrasse des Fliegerstübchens aufgereiht.

Interessierte können so manchen Oldtimer ganz aus der Nähe bestaunen und den Flugbetrieb der an- und abfliegenden Gastflugzeuge hautnah beobachten. Sogar Mitfluggelegenheiten werden geboten: Im Oldtimer-Doppeldecker des "Flugwerk Mannheim" kann man die Nase in den Fahrtwind halten.

> Kindertag, Freilandmuseum Gottersdorf: Bei einem Aktionstag für Kinder gibt es am Sonntag tolle Sachen zu entdecken: im gesamten Gelände des Freilandmuseums sind von 10 bis 18 Uhr verschiedene Stationen aufgebaut, an denen Kinder nach Herzenslust aktiv werden können. Außerdem gibt es in der Dreschhalle von 11 bis 16.30 Uhr ein Bühnenprogramm mit Marionettentheater, Märchentheater und einem Zauberer.

> "Schlagerlachparade", Michelstadt: Im historischen Zentrum in Michelstadt, dem Kellereihof, steigt am Samstag um 20 Uhr die "Schlagerlachparade". TV-Star und Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt begeistert dabei sein Publikum mit Witz und Humor, grandioser Spontanität und stets authentisch mit seiner natürlich frischen Art. Ebenfalls auf der Bühne im Kellereihof mit dabei: Deutschlands beliebteste TV-Landfrau ,,Frau Wäber".

Die Kult-Comedyfigur überrascht mit bester Unterhaltung mit Witz, Charme und jeder Menge Humor. Als weitere Künstler sind Mario Steffen und die Geschwister David dabei. Tickets gibt es online unter www.kulturforum-odenwald.de oder unter Telefon 06078/4788.

> Autofreier Sonntag, Taubertal: Am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr heißt es wieder "Bahn frei für Radfahrer und Inlineskater". An diesem Tag ist die Strecke zwischen Tauberbischofsheim und dem Ortsteil Rothenburg ob der Tauber-Detwang für den Autoverkehr gesperrt und ermöglicht ungestörtes Fahrvergnügen für Radler und Skater. Die Gäste erwarten Kultur und Genuss mit einem umfangreichen Programm in den Festorten entlang der Strecke.

> Thermen- und Badewelt, Sinsheim: Eine entspannte Auszeit unter Palmen bietet die Thermen- und Badewelt Sinsheim. Ob am Thermenstrand "Paradise Beach" mit weißem Sand und Beachbar im Karibik-Style oder in einer der 13 individuell und thematisch gestalteten Saunen: Unter dem Motto "Familienzeit unter Palmen" kann der Sommer gemeinsam mit der Familie im Paradies genossen werden.

Während der Sommerferien bis 8. September entfällt die Altersbeschränkung, und kreative Bastel- und Mitmachaktionen für Kinder werden angeboten. Außerdem kann an einer aufblasbaren Surfstation am Strand Wellenreiten ausprobiert werden. Wer mitmachen möchte, muss mindestens 1,30 Meter groß sein und 33 Kilogramm wiegen. Der Besuch der Therme ist nur mit einem vorab gebuchten Eintrittsticket unter www.badewelt-sinsheim.de möglich.