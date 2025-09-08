50 Jahre Einsatz für Natur und Gemeinschaft
Seit 1975 pflegt der Fischerei-Verein Mosbach und Umgebung Gewässer, Natur und Tradition. Zum Jubiläum gab es Ehrungen, Rückblicke und Pläne für die Zukunft.
Neckarelz. (RNZ/zg) "Hegen, Pflegen, Bewahren" schreiben sich die Mitglieder des Fischerei-Vereins Mosbach und Umgebung seit 50 Jahren auf ihre Fahne. Ersichtlich ist das im Vereinswappen dargestellt, das Wappentier von Neckarelz, der Fisch für die lang praktizierte Fischerei im Neckar und auch im Elzbach. Elz heißt historisch übersetzt, der Bach umsäumt von Erlen.
Und ja, direkt an
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+