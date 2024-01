Gundelsheim. (cao) Das Medienecho war groß, nachdem im vergangenen Sommer mehrere Feuerwehrleute aus Gundelsheim "Sieg Heil" aus einem Mannschaftswagen heraus gebrüllt haben sollen. So lautete jedenfalls der Vorwurf, der bei einem Gespräch der Stadtverwaltung mit den beschuldigten Einsatzkräften "nicht ausreichend entkräftet" werden konnte, wie Bürgermeisterin Heike Schokatz damals erklärte und ihre spätere Strafanzeige begründete (die RNZ berichtete mehrfach). Selbst die Deutsche Presseagentur griff das Thema auf. Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen, wie eine Polizeisprecherin auf RNZ-Anfrage mitteilt. Das Verfahren liege jetzt bei der Staatsanwaltschaft.

Bereits kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurden mehrere Feuerwehrleute Mitte Juli 2023 vom Dienst freigestellt, im August dann aber schon wieder bei Einsätzen beobachtet. "Eine weitere Freistellung bis zum Abschluss der Ermittlungen würde eine Kollektivstrafe bedeuten, die zehn bis 15 Personen betreffen würde", erläuterte Bürgermeisterin Heike Schokatz damals.

Aufklärung gefordert

Alle Personen, die sich zum Tatzeitpunkt im Mannschaftswagen befanden, vom Dienst freizustellen, dafür fehle auch die rechtliche Grundlage, so Schokatz. Welche dauerhaften Konsequenzen die Stadtverwaltung aus dem Vorfall ziehen werde, hänge von den Ermittlungsergebnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft ab. In der Stadtverwaltung und Feuerwehrführung herrsche "große Einigkeit, dass Vorwürfe, die den gelebten Werten von Stadt und Feuerwehr widersprechen, aufgeklärt werden müssen".

Derzeit laufe die Auswertung der Ermittlungsergebnisse, heißt es auf RNZ-Anfrage bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Heilbronn. Wann mit einem Abschluss des Verfahrens zu rechnen ist, ließ Staatsanwältin Mareike Hafendörfer jedoch unbeantwortet. Es sei "noch nicht konkret absehbar, wann eine Abschlussverfügung ergeht". Ergänzende Angaben, etwa zur Zahl der Beschuldigten und den ihnen drohenden juristischen Konsequenzen, konnte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft daher auch nicht machen.

Update: Dienstag, 23. Januar 2024, 17.45 Uhr

Trotz Ermittlungen wegen "Sieg Heil"-Rufen wieder im Dienst

Nachdem ein Gespräch keine Klärung gebracht hatte, erstattete die Stadt nun Anzeige.

Gundelsheim. (cao) Man habe "die Beschuldigten sofort vom Feuerwehrdienst freigestellt und begonnen, den Vorwürfen nachzugehen", hieß es in der ersten Stellungnahme der Stadt Gundelsheim am vergangenen Donnerstag. Das Medieninteresse an der Strafanzeige einiger Feuerwehrleute, die Mitte Juli auf der Rückfahrt nach einer Veranstaltung in Brackenheim "Sieg Heil" aus einem Mannschaftstransportwagen gebrüllt haben sollen (siehe unten), war groß. Deutschlandweit machte die Meldung die Runde. Man nehme "den Vorwurf sehr ernst", schrieb Bürgermeisterin Heike Schokatz auf der städtischen Webseite – um Schadensbegrenzung bemüht.

Doch nur einen Tag später rückten die beschuldigten Einsatzkräfte bereits wieder aus, wie die "Heilbronner Stimme" berichtet. Am Freitag war die erst tags zuvor kommunizierte Freistellung also schon wieder Geschichte, was in der Gundelsheimer Bevölkerung am Wochenende für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Feuerwehrkommandant Tobias Gärtner wollte sich dazu nicht öffentlich äußern und verwies im Gespräch mit der RNZ auf die Gundelsheimer Stadtverwaltung.

Bürgermeisterin Heike Schokatz teilte gestern zunächst schriftlich mit: "Eine weitere Freistellung bis zum Abschluss der Ermittlungen würde eine Kollektivstrafe bedeuten, die zehn bis 15 Personen betreffen würde, wofür auch die rechtliche Grundlage fehlt." Welche dauerhaften Konsequenzen die Stadtverwaltung aus dem Vorfall ziehen werde, hänge nun von den Ermittlungsergebnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft ab.

"Zudem ist nicht zu erwarten, dass eine weitere Freistellung notwendig ist, um Stadt oder Personen zu schützen", meinte Schokatz. "Wir müssen konsequent, aber rechtssicher handeln." Die Freistellung der Beschuldigten sei bereits direkt nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Rathaus Mitte Juli erfolgt, erklärte Schokatz auf Nachfrage am Telefon. "Nach weniger als einer Stunde habe ich den Beschuldigten das Betretungsverbot der Feuerwehrgebäude der Stadt ausgesprochen", betonte sie. Anschließend hätten Gespräche mit den Einsatzkräften stattgefunden, bei denen die Vorwürfe jedoch "nicht ausreichend entkräftet" werden konnten. Daher habe die Stadt schließlich am Donnerstag Strafanzeige beim Polizeiposten Gundelsheim gestellt und damit die Ermittlungen der Polizei übergeben.

"Wir müssen erst das Ermittlungsergebnis abwarten, bis wir über weitere Schritte entscheiden", macht Gundelsheims Bürgermeisterin Heike Schokatz deutlich. Sie wolle transparent mit dem Thema umgehen, man arbeite eng mit der Polizei und dem Gesamt-Feuerwehrausschuss der Stadt zusammen.

Update: Donnerstag, 17. August 2023, 11.16 Uhr

"Sieg Heil" gerufen? Polizei ermittelt gegen Feuerwehrleute

Gundelsheim. (cao/pm/dpa) Weil sie aus einem Auto rechte Parolen gebrüllt haben sollen, ermittelt die Polizei gegen Angehörige der Feuerwehr in Gundelsheim. Eine entsprechende Strafanzeige der Stadt sei am Donnerstag eingegangen, teilte die Polizei auf RNZ-Anfrage mit. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen richteten sich derzeit gegen Unbekannt, sagte eine Sprecherin. Weitere Details nannte sie nicht. Zuerst hatte die "Heilbronner Stimme" berichtet.

Die Feuerwehrleute sollen Mitte Juli auf der Rückfahrt von einer Veranstaltung in Brackenheim aus einem Mannschaftswagen heraus "Sieg Heil" gerufen haben. In der Stadtverwaltung könne man "nicht rechtlich belastbar beurteilen, ob sich dies so zugetragen hat", schreibt Bürgermeisterin Heike Schokatz in einem Pressestatement.

Man nehme den Vorfall aber "sehr ernst" und habe die Beschuldigten "sofort vom Feuerwehrdienst freigestellt und begonnen, den Vorwürfen nachzugehen", so Schokatz. Weil die Vorwürfe in Gesprächen mit den Beschuldigten nicht ausreichend entkräftet worden seien, habe man Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Stadt Gundelsheim könne sich auf eine engagierte und leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr stützen, betont Bürgermeisterin Schokatz. Dennoch herrsche in der Stadtverwaltung und Feuerwehrführung "große Einigkeit, dass Vorwürfe, die den gelebten Werten von Stadt und Feuerwehr widersprechen, aufgeklärt werden müssen", schreibt sie in ihrer Stellungnahme.

Man warte nun das Ergebnis der Ermittlungen ab, bevor entschieden werden soll, wie das weitere Verfahren aussieht. "Über mögliche dienstrechtliche Konsequenzen wird erst nach Abschluss der Ermittlungen entschieden." Stadtverwaltung und Feuerwehr-Gesamtausschuss arbeiteten auch in dieser Angelegenheit sehr eng zusammen.

Wie viele Feuerwehrleute vom Dienst freigestellt wurden und ob sie bereits in der Vergangenheit durch ähnliche Äußerungen aufgefallen sind, dazu wollten sich weder Stadt noch Polizei äußern.