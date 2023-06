> Freilandmuseum, Gottersdorf: Lanz, Isetta und Co. erobern am Sonntag, 25. Juni, beim Oldtimer-Treffen das Odenwälder Freilandmuseum. Erwartet werden die unterschiedlichsten Autos, ...

> Heimatverein, Einbach: Der Heimatverein feiert sein 33-jähriges Bestehen im Schulhof. Dabei werden am Samstagabend, 24. Juni, ab 17 Uhr im Festbetrieb unter anderem Einbacher Erzeugnisse wie Vesper aus original Einbacher Hausmacher mit herzhaftem Holzofenbrot aus dem Einbacher Backhaus und andere Schmankerl angeboten. Ab 20 Uhr gibt es Live-Musik mit der Band "Mahlwerk", und es lockt ein unterhaltsamer Barbetrieb. Die Einbacher Mariengrotte wird am Sonntagmorgen, 25. Juni, um 9.30 Uhr Zentrum eines Wortgottesdienstes, ab 11 Uhr beginnt das Festbankett mit anschließendem Festbetrieb. Zu Kaffee und Kuchen wird ab ca. 14 Uhr ins "Floriansstüble" geladen. Der große Spielenachmittag für Kinder startet ebenfalls zu diesem Zeitpunkt. Wer sich mit der Geschichte des Heimatvereins näher vertraut machen möchte, der ist in der großen Fotoausstellung im Einbacher Schulsaal richtig.

> Vorsommerfest, Buchen: Am Wochenende laden die Stadtkapelle und der Förderverein Kirchenmusik St. Oswald zum beliebten Vorsommerfest im historischen Museumshof ein. Los geht’s am Freitag, 23. Juni, um 20 Uhr mit der Rocknacht im Museumshof, ab 21 Uhr beginnt die Partynacht mit "Amax". Der Samstag, 24. Juni, startet um 15.30 Uhr mit kleinem Festbetrieb, bevor dann um 17 Uhr der Bieranstich und die offiziellen Eröffnung des "Stadtradelns" folgen. Ab 19 Uhr sorgt die Stadtkapelle für gute Unterhaltung. Und auch der Sonntag, 25. Juni, wird musikalisch: Zum Frühschoppen ab 11.15 Uhr unterhält wieder die Stadtkapelle, ab 14 Uhr freuen sich die Jugendkapelle, der Kinder- und Jugendchor sowie die Bigband der JMK-Musikschule auf ihren Auftritt. Parallel dazu bietet die Stadtkapelle auf der benachbarten Trunzerwiese ein Instrumentenkarussell an, bei dem sich Kinder und Eltern über Blasinstrumente informieren können. Den Festausklang am Sonntagabend gestaltet dann nochmals die Stadtkapelle mit feinem Blasmusiksound von der Steinernen Bühne.

> Sportfest, Heidersbach: Das traditionsreiche Sportfest in Heidersbach bietet von Freitag, 23. Juni bis Montag, 26. Juni, mit attraktiven Programmpunkten Unterhaltung, Spaß und kulinarische Leckereien. Der Festbetrieb startet am Freitag mit einem Bayrischen Abend mit der Partyband "Noise". Am Samstag, 24. Juni, macht das Fanmobil "Hoffeexpress" von 14 bis 18 Uhr Halt in Heidersbach, ab 21 Uhr beginnt der Barbetrieb mit "Amax". Weitere Unterhaltung gibt es mit einem Kasperletheater, einer Fußball-Dartscheibe und einem Riesentrampolin sowie verschiedenen Fußballspielen.

> Stadtfest, Bad Mergentheim: Drei Tage Party und Genuss: Bad Mergentheim feiert von Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni wieder sein pulsierendes Stadtfest. Veranstalter, Gastronomie und Vereine tragen zu einem breiten kulinarischen Angebot samt abwechslungsreichem Bühnenprogramm bei. Hier treten angesagte Bands wie "Lost Eden" und "Shark", Vereine und gefeierte Kapellen auf. Ob tanzen, flanieren oder schunkeln – drei Tage gute Unterhaltung, Freude und Ausgelassenheit sind garantiert.Traditionell eröffnet wird das Stadtfest mit dem Fassanstich am Freitagabend, 23. Juni, um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz.

> Lichterfest, Heilbronn: Stimmungsvolle Illuminationen, täglich wechselnde Lasershows, DJ’s auf dem Neckar, kulinarische Köstlichkeiten und Livemusik an der Neckarbühne – auf all das und noch vieles mehr kann man sich von Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni, freuen. Entlang der Neckarmeile zwischen Götzenturm und Bollwerksturm findet in den Abendstunden das Heilbronner Lichterfest statt. Straßenkünstler, Bootsfahrten und ein Kinderprogramm locken auf die quirlige Festmeile am Fluss. Auch gastronomisch ist mit Streetfood, einem Craftbeer-Garten, Heilbronner Weinen rund um die Neckarbühne und natürlich dem vielfältigen Angebot der Gastronomen an der Neckarmeile einiges geboten. Ein absolutes Highlight sind die beeindruckenden Shows, die am Freitag, 23. Juni, und Samstag, 24. Juni, jeweils nach Sonnenuntergang stattfinden. Um 22 und 23 Uhr erwartet die Besucher auf der Götzenturmbrücke eine aufwendige Feuer-Akrobatik-Show, die entlang der kompletten Oberen Neckarstrasse bis zur Friedrich-Ebert-Brücke zu sehen sein wird. An beiden Tagen sorgt jeweils um 23.30 Uhr eine eigens konzipierte "360-Grad Licht- und Lasershow" auf der Hefenweiler-Inselspitze für einen fulminanten Tagesabschluss am Heilbronner Neckar. Im Rahmen des Lichterfests haben Kinder und Jugendliche am Sonntag ab 13 Uhr freien Eintritt in die "Experimenta". Das Programm findet am Freitag und Samstag zwischen 18 und 0 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 22 Uhr an der Neckarmeile statt.

> "Bock auf Burg", Wertheim: Unter diesem Titel gibt es am Sonntag, 25. Juni, von 14 bis 18 Uhr auf der Wertheimer Burg ein buntes Potpourri für Kinder, Jugendliche und die ganze Familie. 16 Stationen laden bei freiem Eintritt zum Entdecken, Mitmachen oder auch zum Nachmachen ein. Besucher können sich zum Beispiel vom Bergfried abseilen oder selbst gefaltete Flieger von der Burg aus in die Altstadt segeln lassen. Neben den zahlreichen Stationen gibt es noch ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit Showeinlagen sowie einige kulinarische Angebote.