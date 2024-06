> Sportfest, Heidersbach: Das Jubiläumssportfest in Heidersbach bietet von Freitag bis Montag mit attraktivem Programmpunkten Unterhaltung, Spaß und kulinarische Leckereien. Der Festbetrieb startet am Freitag mit einem Bayrischen Abend, bei dem die "Waldmühlbacher" musikalisch unterhalten. Am Festsamstag rollt ab 11 Uhr das runde Leder. Für die Jüngsten gibt es ab 14 Uhr eine Kinderhüpfburg, ein Riesentrampolin und Fußball-Darts. Den Abend gestaltet ab 21 Uhr "Amax". Am Sonntag findet um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst auf dem Sportplatz statt (bei schlechtem Wetter in der Kirche). Danach spielt der Musikverein Heidersbach im Festzelt auf. Weitere Unterhaltung gibt es mit einem Kasperletheater und Tanzeinlagen, um 21 Uhr beginnt das Public Viewing. Am Montag macht ab 13 Uhr der "Hoffexpress" Station in Heidersbach halt. Der traditionelle Kindernachmittag beginnt um 14.30 Uhr, bevor ab 19 Uhr mit dem musikalischen Abschluss der Festausklang eingeläutet wird.

> Vorsommerfest, Buchen: Am Wochenende laden die Stadtkapelle und der Förderverein Kirchenmusik St. Oswald zum beliebten Vorsommerfest im historischen Museumshof ein. Los geht’s am Freitag mit der Rocknacht, bei der "Still Riot" klassische Rockmusik zum Besten geben. Der Samstag startet um 16.30 Uhr mit dem traditionellen Bieranstich und anschließender Unterhaltungsmusik mit der Stadtkapelle. Gleichzeitig wird auch offiziell die Aktion "Stadtradeln" eröffnet. Ab 19 Uhr spielen die Gäste vom Musikverein Rinschheim auf, ehe ab 21 Uhr die Stadtkapelle mit großer Besetzung die Steinerne Bühne erklimmt. Und auch der Sonntag wird musikalisch: Zum Frühschoppen ab 11.15 Uhr unterhält wieder die Stadtkapelle, ab 14 Uhr freuen sich die Jugendkapelle und der Jugendchor auf ihren Auftritt. Den Festausklang gestaltet dann nochmals die Stadtkapelle mit feinem Blasmusiksound von der Steinernen Bühne.

> "Meet the Heat", Höpfingen: Wer Rockmusik liebt, sollte am Samstag das "Meet the Heat"-Festival am Höpfinger Mantelsgraben besuchen. Mit dabei sind sechs Bands, die sowohl lokal als auch überregional bereits viele Events musikalisch umrahmt haben. Für einen einmaligen Mix aus Classic Rock und Party Rock bis hin zu Hard Rock und Metal sorgen "Rat-6-PAGS", "Thrashflegel", "GritZone", "Free Daze", "RockIt" sowie "Legend". Außerdem ist "Meet the Heat" als Familienfest geplant: Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Online-Tickets gibt es noch bis Samstag, 14 Uhr, ab dann nur noch an der Tageskasse. Ab 14 Uhr ist Einlass, die Live-Musik startet ab 16 Uhr. Am Sonntag ab 11 Uhr geht dann das Schlachtfest der "Höpfemer Schnapsbrenner" mit dem Frühschoppen weiter. Der Nachmittag steht unter dem Motto "Hits for Kids" mit einigen Attraktionen. Am Montag steht dann noch von 11 bis 13.30 Uhr die "Schnapsbrenner-Mittagspause" auf dem Programm.

> "Tage des Sports", Sindolsheim: Die SpVgg Sindolsheim veranstaltet von Freitag bis Sonntag ihre "Tage des Sports". Am Freitagabend fällt der Startschuss mit einem Gerümpelturnier und einer Beachparty. DJ "Nutsgroove" sorgt für die richtige Stimmung. Der offizielle Bieranstich ist am Samstag um 14.30 Uhr. Danach startet das Sportprogramm, das neben dem traditionellen Fußball-Programm ein Tischtennisturnier für jedermann und die Gelegenheit zum Bogenschießen beinhaltet. Zudem wird das Projekt "Bewegungsparcours mit XL-Steinen" seiner Bestimmung übergeben. Für die Jüngsten gibt es eine Spielstraße und Kinderschminken. Am Abend sorgen "Weddes & Toffi" für die musikalische Unterhaltung. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der Sporthalle und steht dann ganz im Zeichen des Fußballs. Das Sportprogramm startet um 11.30 Uhr. Am Abend wird das letzte EM-Gruppenspiel Deutschland gegen Schweiz übertragen.

> Sonnwendfeiern in der Region: Der Förderverein der Abteilungswehr Bödigheim veranstaltet am Freitag ab 18 Uhr am Jugendhaus ein Sonnwendfeuer für die gesamte Bevölkerung. Das alljährliche Sonnwendfeuer des Sportschützenvereins Dornberg findet am Freitag ab 20 Uhr am Schützenhaus in Rütschdorf statt. Die Feier der Sommersonnwende veranstalten die Kolpingsfamilie und der Bürgerverein am Freitag ab 17 Uhr an der Erfelder Grillhütte. Später wird das Johannisfeuer gesegnet und entzündet. Zur Sonnwendfeier lädt die Einsatzabteilung Adelsheim der freiwilligen Feuerwehr am Samstag ab 18 Uhr ein. Die Veranstaltung findet in den Auwiesen statt. Bei Einbruch der Dunkelheit wird ein großes Sonnwendfeuer entzündet. Der Angelverein Gerichtstetten veranstaltet sein Sommernachtsfest am Samstag ab 16 Uhr im Keltendorf. Der TC Hainstadt feiert sein 40-jähriges Bestehen im Rahmen einer Sonnwendfeier am Samstag um 18 Uhr auf dem Clubgelände in Hainstadt. Der Odenwaldklub Hardheim richtet am Samstag sein traditionelles Sonnwendfeuer aus. Bewirtung gibt es ab 18 Uhr an der Wolfsgrubenhütte. Ebenfalls um 18 Uhr startet am Waldparkplatz Am Trieb eine rund eineinhalbstündige Wanderung. Gegen 20.15 Uhr wird das Sonnwendfeuer entzündet. Für Kinder hält der Odenwaldklub – solange der Vorrat reicht – Stockbrot an der späteren Glut bereit.

> "Umsonst & Draußen-Festival", Würzburg: Wie immer im Juni, wie immer auf den Mainwiesen, richtig groß und ohne Eintritt! Das "Umsonst & Draußen" ist ein großes Festival auf den Mainwiesen mit zahlreichen lokalen und auswärtigen Bands auf mehreren Bühnen. Beim "Würzburger Woodstock" präsentiert die deutsche und internationale Musikszene ihr Können in einem ausgelassenen Open-Air-Festival bei freiem Eintritt.

> "Wein-, Bier- und Genuss-Festival", Erbach: Internationale Food-Trucks und Stände machen Halt beim "Wein-, Bier- und Genuss Festival" in Erbach und laden zum geselligen Schlemmen auf dem Marktplatz ein. Das gräfliche Schloss samt Lustgarten, die Orangerie, das historische Rathaus und die Mümling befinden sich im direkten Umfeld und sorgen für eine tolle Atmosphäre. Die Besucher dürfen sich auf ein tolles Angebot an Wein- und ausgewählten Bierständen sowie auf Leckereien der Food-Trucks auf der Genussmeile freuen. Für die kleinen Räuber wird es einen Kidsbereich mit Fußball-Dart, Holzspielen und Weiterem geben. Geöffnet ist am Freitag ab 16 Uhr mit anwohnerfreundlichem Ausklingen, am Samstag ab 12 Uhr mit anwohnerfreundlichem Ausklingen und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.