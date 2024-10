Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Der Eberbacher Apfeltag wirft seine Schatten voraus. Die Plakate hängen schon in vielen Schaufenstern der Innenstadt, und das Team der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) als Veranstalterin sowie die Stadt Eberbach als Unterstützerin haben auch zum 36. Mal keine Mühen gescheut, diesen besonderen verkaufsoffenen Sonntag wieder zum Erfolg zu bringen.

Bereits am Samstag, 19. Oktober, wird die Brass Band Berlin quasi zum Auftakt des Apfeltags ein Konzert in der Stadthalle geben, ergänzt noch Angela Mahmoud, die neue Kulturamtsleiterin der Stadt.

Sven Bauer, 1. Vorstand der EWG, hofft auf weit mehr als 12.000 Besucher am Sonntag, 20. Oktober, zwischen 12.30 und 17.30 Uhr. Das vielseitige Programm der EWG, des Kulturamts der Stadt, der beteiligten Geschäftsleute und Vereine präsentiert er wortgewaltig wie einen Wasserfall, der ein buntes Spektrum schöner Erlebnisse verspricht.

Weiterhin traditionell wird der Eberbacher Fanfarenzug aber mit einem Marsch durch Stadt den 36. Apfeltag gegen 12 Uhr mittags eröffnen.

In diesem Jahr sei der Verkaufsbereich in der Bahnhofstraße, Friedrichstraße, Hauptstraße und Kellereistraße etwas erweitert worden. In der Kellereistraße 19, so Mahmoud, gebe es dank der Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek in den "Freiräumen" für Kinder einige Spielangebote, darunter eine Auswahl von Brettspielen für alle Altersklassen.

Im Co-Working-Space "Freiräume" gibt es weitere Angebote wie "Kinderschminken", auf dem Lindenplatz steht wieder das Kinderkarussell, in der Bahnhofstraße (West) gibt es eine lange Kindermalstation. Im R’Eberatur-Café wartet Anton Fleischmann vom Klimaschutzmanagement auf Gäste.

An einem Infostand zum Projekt der "Freiräume" kann man "digitale Möglichkeiten" über die neue App "Weitersehen" ausprobieren. Digital noch besser aufgestellt hat sich auch die EWG: Auf der Webseite www.ewg-eberbach.de sind auf einer Onlinekarte die Stände der Unternehmer, beteiligten Vereine und privater Flohmarkt-Anbieter verzeichnet. Das Angebot wurde laut Bauer gut angenommen, nur wenige Stände seien noch verfügbar.

Überall werde etwas geboten: Auf dem Leopoldsplatz präsentiert "der größte Obst- und Gemüsehändler aus dem Odenwald" seine frische Ware, das "Café Viktoria wird noch mehr als 20 Meter Apfelkuchen backen, weil das saftige Angebot im vergangenen Jahr so schnell ausverkauft war", so Bauer.

Ab 12.30 Uhr sollen die Gaiberger Musikanten für schmissige Blasmusik sorgen, und wer will, kann derweil auch bei Neckartal Gin in Stimmung kommen. Auch "Old Time Duo", "Wohlers Duo", Gospelsingers, "Britgirl Abroad" und die Beatles Cover Band "Get Back" sorgen an verschiedenen Plätzen in der Altstadt musikalisch für gute Laune. Für kulinarische Köstlichkeiten sorgen neben der Metzgerei Zorn, der Honigschule von Rainer Olbert und Asteelflash mit einem neuen "Honigssofteis" auch der ESC, der Turnverein, die Adlerfreunde, Riverside Gospel und die Reservistenkameradschaft.

Die Geschäftswelt präsentiert sich mit modischer Kleidung, Blumendekos, Tüchern und Scrunchies, Düften, Kunstgewerbe aus Holz und anderen Materialien, ausgewählten Kräutern und Ölen bis hin zu den neuen Autos verschiedener Marken in großer Vielfalt.

Carmen Back, ebenfalls im Vorstand der EWG, bringt es auf den Punkt: "Apfeltag ist Bummeltag". Der Umsatz werde erst "im Nachgang" gemacht, denn am 20. Oktober werde erst mal geschaut, sich getroffen, gegessen, getanzt und geplaudert. Ein schönes Miteinander, bei dem auch der Vorzug der vielen inhabergeführten Geschäfte deutlich werde: "Wo finden Sie denn noch einen Elektrohandel mit Fachberatung und Lieferservice, Fachberatung in Parfümerie, Teehaus, Schreibwaren, Schuhgeschäft, Mode, einem Buchladen, in dem die Inhaberin ihre Bücher auch liest?"

Carmen Back, deren Familienunternehmen "Das Atelier – Modestoffe und Design" auch Reparaturen von Nähmaschinen und Nähkurse anbietet, ist kaum zu stoppen. "Wir sind in Eberbach wirklich noch gut aufgestellt", sagt sie und stellt stolz fest, dass es "weder in der Friedrichstraße noch in der Bahnhofstraße Leerstand" gibt.

"Hier gibt es eine Menge zu entdecken, beim Apfeltag durch den Flohmarkt mit seinen vielen Ständen und den Unterhaltungsangeboten noch viel mehr als sonst", sagt sie. Sven Bauer nickt und hofft, dass am dritten Sonntag im Oktober wie bisher auch das Wetter wieder "mitspielt".