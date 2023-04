Fahrenbach. (kö) Für alle überraschend ist am Samstag, 15. April der Fahrenbacher Helmut Schumacher im Alter von 65 Jahren verstorben. Die Anteilnahme in allen Ortsteilen seiner Heimatgemeinde ist groß, denn Schumacher war durch seine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Bevölkerung gleichermaßen bekannt und beliebt.

Er gehörte unter anderem von 1984 bis 2009 für die CDU-Fraktion dem Gemeinderat an und war dank seiner kommunalpolitischen Erfahrung und seiner ausgleichenden Art ein gesuchter Ansprechpartner und Ratgeber für Gremiumskollegen, Verwaltung und Bürger. Seinen reichen Erfahrungsschatz und Sachverstand machte sich die Gemeinde nicht nur durch seine Mitarbeit in diversen Ausschüssen auf Verwaltungsverbandsebene, sondern auch durch die Berufung in den gemeindlichen Gutachterausschuss zunutze. Sein Engagement wurde von der Bevölkerung durch herausragende Ergebnisse bei den Kommunalwahlen und von der Politik durch die Verleihung der Silbernen Ehrennadel des Gemeindetages gewürdigt.

Schumachers großes Steckenpferd aber war die Feuerwehr, der er 1978 beitrat und bis zuletzt treu blieb. 2015 wurde er zum Ehrenkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Fahrenbach ernannt. Der Bau des Gerätehauses fiel ebenso wie die Beschaffung vieler technischer Geräte und Ausstattungen in seine Ägide als Abteilungs- und Gesamtkommandant. Bei seinem Engagement für die Floriansjünger, zu dem übrigens auch die Initiative zur Gründung des Musikvereins Feuerwehrkapelle Fahrenbach zählte, kam ihm seine Begeisterung für technische Zusammenhänge zupass. Die nutzte er auch beruflich, denn vielen wird er als fachkundiger Verkaufsberater bei der Firma Lumos in Mosbach in Erinnerung bleiben.

Nicht nur in der Familie Schumacher, sondern auch in seinem großen Freundes- und Bekanntenkreis wird "de Helle" eine große Lücke hinterlassen.