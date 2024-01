Eppelheim. (fhs) "Hat sich der Enforcement Trailer gelohnt?" Diese Frage zum städtischen Blitzer stellte der Besucher Udo Riegler in der zurückliegenden Gemeinderatssitzung. Riegler schob seiner Anfrage in der Bürgerfragestunde auch gleich die Anmerkung hinterher, der Blitzer habe sich schon deswegen gelohnt, "allein weil er da steht und die Menschen inzwischen deswegen langsam durch die Straßen der Stadt fahren".

Bürgermeisterin Patricia Rebmann hatte auf Rieglers Anfrage auf Anhieb zwar keine detaillierten Zahlen parat, erklärte aber, dass die mobile Geschwindigkeitsmessanlage sich werde schneller amortisiert haben als ursprünglich angenommen. Man war davon ausgegangen, dass dies etwa zwei Jahre erfordern werde.

Die Anschaffung des mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes mit Fotodokumentation hatte knapp 185.000 Euro gekostet. Auch in der Stadt Heidelberg waren 2023 über eine Million Euro durch "Radarfallen" eingenommen worden. Die Nachbarstadt investierte sie in die Modernisierung von fünf stationären Blitzern und kaufte noch eine sechste Anlage hinzu.

Die im Oktober 2022 in Eppelheim aufgestellte mobile Anlagen, die seither immer wieder an unterschiedlichen Stellen in der Stadt platziert wurde, hatte im November 2022 im Gemeinderat für Unstimmigkeiten gesorgt. Vor der Anschaffung durch die Stadtverwaltung hatte der Gemeinderat weder Alternativangebote noch den letztlich getätigten Kauf zur Entscheidung vorgelegt bekommen.

Die Ausgabe war lediglich durch den allgemeinen Haushaltsbeschluss gedeckt gewesen, wobei die Stadtverwaltung davon ausgegangen war, dass die Beschaffung des Gerätes damit auch beschlossen sei, ohne dass es dafür eines formalen eigenen Gemeinderatsbeschlusses bedarf.

In der Folge hatte sich die Verwaltung für den Formfehler entschuldigt. Aber schon damals zeigte sich Bürgermeisterin Rebmann zuversichtlich, "dass der Ausgabe mittelfristig eine viel größere Einnahme gegenüberstehen wird".

Zwar nicht auf Anfrage von Besucher Riegler, jedoch auch öffentlich in der Haushaltsklausursitzung des Gemeinderats war das Thema Blitzer ebenfalls angesprochen worden. Im Nachgang bilanzierte auf Anfrage die Stadtverwaltung: Bis 11. Dezember waren 4913 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und in Verwarn- beziehungsweise Bußgeldverfahren übergeführt worden.

Der Soll-Betrag der Verwarnungs- und Bußgelder aus diesen Verfahren betrug zu diesem Zeitpunkt 172.750,80 Euro. Damit wäre die Anlage jetzt schon beinahe komplett abbezahlt.

Nach wie vor sorgt die Geschwindigkeitskontrolle in sozialen Netzwerken für empörte und sarkastische Beiträge; andererseits belegte die Wortmeldung Rieglers in öffentlicher Ratssitzung die wiederholten Äußerungen der Bürgermeisterin, dass sie viele positive Rückmeldungen erhalte. Die Leute freuten sich, dass gegen Raser und rücksichtslose Autofahrer vorgegangen werde.

In einer der früheren Ratssitzungen hatte der damalige CDU-Ratsherr Trudbert Orth – inzwischen Eppelheimer Ehrenbürger – darauf verwiesen, dass jemand, der mit korrektem Fahrtempo unterwegs sei, keinerlei Probleme bekomme. Und in der Haushaltsvorberatung hatte Stadtrat Marc Böhmann (Grüne) zur Anzahl der Verstöße angemerkt: "Das sagt schon was über die Fahrmoral der Bevölkerung aus." Bürgermeisterin Rebmann: "Nach den vielen Bestellungen fürs Aufstellen des Enforcement Trailers, die wir haben, muss ich sagen, dass die überwiegende Zahl der Bevölkerung das gut findet."