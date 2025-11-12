Von Rüdiger Busch

Limbach. Aus den Lautsprechern ertönen bereits die Werbejingles, die Regale sind schon gut gefüllt, und es herrscht konzentrierte Betriebsamkeit, denn es sind noch zahlreiche Handgriffe zu erledigen: Am Mittwochvormittag sind Marktleiterin Ramona Henze und ihr Team auf der Zielgeraden angelangt.

Das Ziel heißt Neueröffnung. Am Donnerstag öffnet