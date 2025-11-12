Donnerstag öffnet der neue Diska-Markt in Limbach
Hell, freundlich und mit einem umfangreichen Sortiment: Im neuen Markt sollen die Kunden "alles an deinem Ort" finden.
Von Rüdiger Busch
Limbach. Aus den Lautsprechern ertönen bereits die Werbejingles, die Regale sind schon gut gefüllt, und es herrscht konzentrierte Betriebsamkeit, denn es sind noch zahlreiche Handgriffe zu erledigen: Am Mittwochvormittag sind Marktleiterin Ramona Henze und ihr Team auf der Zielgeraden angelangt.
Das Ziel heißt Neueröffnung. Am Donnerstag öffnet