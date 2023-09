Eberbach/Neckargemünd/Hirschhorn. (coe) Die Bauarbeiten in und um Hirschhorn herum gehen zügig voran. Wegen des Abrisses der Eisenbahnüberführung an der Langenthaler Straße pendeln voraussichtlich noch bis Ende Oktober Busse. Sie fahren als Schienenersatzverkehr in beiden Richtungen zwischen Eberbach und Neckargemünd.

Seit die Sanierung der B 37 abgeschlossen ist, dürfte die Fahrtzeit der Busse maximal zehn Minuten länger als auf der Schiene dauern. Das nehmen viele Menschen, die vom Auto aufs günstige Deutschland- oder Jobticket umgestiegen sind, tolerant in Kauf. Dennoch gibt es Ärger bei manchen Fahrgästen.

Unser Leser Raimund Klingbeil, engagierter Bahn- und Radfahrer, hat dieser Zeitung mitgeteilt, was ihm in den vergangenen Wochen aufgefallen ist.

Besonders ärgere die Fahrgäste, dass Ersatzbusse - zu welcher Stunde auch immer - um ’49 in Neckargemünd abfahren und 45 Minuten später um ’34 in Eberbach ankommen. Pech für die, die weiter wollen: Die S-Bahn in Richtung Mosbach/Osterburken ist dann schon seit fünf Minuten abgefahren.

Dass die S-Bahnen in dieser Situation nicht warten, ist ein ständiges Ärgernis bei den Fahrgästen, sowohl in Eberbach, als auch in Neckargemünd. Auch die Busse fahren weiterhin nach ihrem, und nicht nach einem Baustellen- oder an regelmäßige Verspätungen angepassten Plan. Nach Auskunft eines Busfahrers seien sie angewiesen, den Fahrplan einzuhalten und keineswegs zu warten. "Wir dürfen das einfach nicht", bedauert er.

Als es vor zwei Jahren schon einmal eine Eisenbahn-Sperrung zwischen Eberbach und Neckargemünd gab, habe der Schienenersatzverkehr von Neckargemünd nach Eberbach laut Klingbeil "in gemütlichem Tempo nur 30 Minuten" gebraucht. Warum fährt er dieselbe Strecke jetzt in 45 Minuten?

Eine zusätzliche Erschwernis sieht Klingbeil darin, dass die S-Bahn aus Richtung Heidelberg derzeit circa zehn Minuten später in Neckargemünd ankomme, weil sie, so Klingbeil, einem umgeleiteten ICE Vorrang geben müsse. Auch hierdurch erreichen die Fahrgäste den Ersatzbus in Eberbach nicht.

So komme es vor, dass sich schließlich wegen der Verzögerung zu spät gekommene und aktuelle Fahrgäste aus dann zwei S-Bahnen in einen Bus zwängen müssten. Dass es dann nicht möglich ist, noch das Fahrrad mit in den Bus zu nehmen, sieht Klingbeil ein.

Doch ansonsten kritisiert er scharf, dass Busse – nicht nur auf dieser Strecke – keine Fahrräder mitnehmen dürfen: "Das ist dumm für alle, die sie in der S-Bahn dabei haben!"