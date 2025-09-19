Freitag, 19. September 2025

Plus Eberbacher HSV-Fan

Charlie Wacker wird im Hamburger Volkspark geehrt

Der Anhänger des Bundesligisten wird für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft ausgezeichnet.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 17 Sekunden
Der Eberbacher Karl-Heinz „Charly“ Wacker und seine Haushälterin Astrid Marx freuen sich auf die Reise zum Volksparkstadion, wo seine Ehrung für 50-jährige HSV-Mitgliedschaft stattfinden soll. Foto: Marcus Deschner

Eberbach. (MD) Dem 20. September fiebert Karl-Heinz "Charly" Wacker schon lange mit großer Vorfreude entgegen, denn dieser Samstag soll etwas ganz Besonderes für ihn werden: Der Wahl-Eberbacher und glühende Anhänger des Hamburger Sport-Vereins (HSV) reist nämlich dann in die Hansestadt, wo er im Volksparkstadion für seine 50-jährige Mitgliedschaft bei dem wieder in der ersten Bundesliga

