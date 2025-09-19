Charlie Wacker wird im Hamburger Volkspark geehrt
Der Anhänger des Bundesligisten wird für 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft ausgezeichnet.
Eberbach. (MD) Dem 20. September fiebert Karl-Heinz "Charly" Wacker schon lange mit großer Vorfreude entgegen, denn dieser Samstag soll etwas ganz Besonderes für ihn werden: Der Wahl-Eberbacher und glühende Anhänger des Hamburger Sport-Vereins (HSV) reist nämlich dann in die Hansestadt, wo er im Volksparkstadion für seine 50-jährige Mitgliedschaft bei dem wieder in der ersten Bundesliga
