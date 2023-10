Von Peter Bayer

Eberbach. Der Eberbacher Apfeltag zog einmal mehr die Massen ins Stauferstädtchen. Nach zögerlichem Beginn wegen einiger dunkler Wolken füllten sich die Straßen der Altstadt schnell, gab es am frühen Nachmittag mancherorts kaum mehr ein Durchkommen.

Um 15 Uhr hatten die hungrigen Besucher beim Schwenkgrill vor der Metzgerei Zorn noch die Auswahl zwischen weißer und roter Bratwurst, Steaks waren zu dem Zeitpunkt aus. Eine Stunde später meldete auch die Reservisten-Kameradschaft "Ausverkauft" bei Erbseneintopf und Bratwürstchen. Und um 16.15 Uhr waren bei den Riverside Gospel Singers von den ursprünglich 50 selbst gebackenen Kuchen noch zwei einzelne Stücke übrig, die in die Mägen der Mitglieder wanderten. So bildeten sich kurz vor 17 Uhr an den Ständen, wo es noch etwas zu essen gab, lange Schlangen. Ob Crepes, Langosch, Pizza, Waffeln, Burger oder Pommes – alles fand Abnehmer.

Schon früh war der Andrang an der Mostpresse am Alten Markt groß. Neben Apfelsaft in Bechern gab es auch 150 Flaschen zum Mitnehmen, welche allerdings schnell aus waren. Doch wer eine eigene Flasche mitbrachte, hatte Glück, konnte noch etwas von dem leckeren Getränk abfüllen lassen.

Überhaupt stand der Apfel wieder im Mittelpunkt. Das Café Viktoria hatte auf dem Leopoldsplatz den längsten Apfelkuchen, konnte sich über mangelnde Nachfrage nicht beklagen, die Mitarbeiterinnen hatten zur Kaffeezeit am frühen Nachmittag alle Hände voll zu tun.

Jede Menge Äpfel verschiedenster Sorten und Geschmacksrichtungen bot wieder die Firma Keil aus Erbach im Fünf-Kilo-Beutel zum Mitnehmen an. Auch wenn die Ernte in diesem Jahr wegen der ungünstigen Wetterbedingungen schlecht ausfiel, wie der Chef sagte. Bereits zum 23. Mal beim Apfeltag dabei waren Nicole und Michael Rupp. In der Bahnhofstraße gab es an ihrem Stand nicht nur Äpfel von Pleutersbacher Streuobstwiesen zum Mitnehmen, sondern auch verschiedene Gelees und Konfitüren sowie Brände. Prozentiges gab es auch in der Friedrichstraße von Neckartal Gin.

Für eine kulinarische Neuerung beim 35. Eberbacher Apfeltag sorgte die Sushi-Bar, die es noch pünktlich geschafft hatte und am Sonntag an Stehtischen und Sesseln zum Verweilen und Genießen einlud.

Viele wollen sich ein Stück vom längsten Apfelkuchen des Café Viktoria sichern. Foto: Peter Bayer

Auch wenn es den Kindernachmittag am Samstag nicht mehr gibt, für die Kinder war gestern auch wieder etwas geboten. 40 weiße Tüten zum Dekorieren und Bekleben hatte das Team des Naturpark Infozentrums für die Mädchen und Buben bereitgehalten. Am Ende mussten sie auch noch die braunen Tüten ausgeben. "Mit so einem Andrang haben wir nicht gerechnet", sagte Kerstin Kohl.

Von 12.30 bis 16 Uhr waren statt der erwarteten 40 rund 70 Kinder gekommen. Bei Papier Ries durften die Kinder sich wie schon im Vorjahr als Künstler betätigen und eine lange Papierrolle bemalen. Einmal den Weltmeister schlagen durften die Kinder vor der Kickbox-Schmiede. Bardhyl Gashi lud den Nachwuchs dazu ein und stand den Interessierten Eltern und Großeltern Rede und Antwort. Auf dem Lindenplatz fuhr das Kinderkarussell, gleich nebenan gab es Süßigkeiten.

Auch die Musik kam nicht zu kurz. Auf dem Neuen Markt rockte die Band Dileit, auf dem Leopoldsplatz spielten die Gaiberger Musikanten zum Tanz auf. Und unter der Platane auf dem Bahnhofsplatz unterhielt der Singer und Songwriter Oli Roth.

Verschiedene Autohäuser aus Eberbach und Umgebung nahmen die Gelegenheit wahr, ihre neuen Modelle vorzustellen, die Firma Brands for Sport präsentierte E-Bikes. Auch verschiedene Eberbacher Firmen und Handwerksbetriebe waren mit einem Stand vertreten.

Sven Bauer, Vorsitzender der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) sprach von einer "Bereicherung für die Stadt". Die Händler zeigten sich überwiegend zufrieden mit dem Besuch, die "Neuen" waren positiv überrascht vom großen Andrang. EWG und die Stadt Eberbach hatten den Apfeltag gemeinsam organisiert.