Eberbach. (pm) Wegen notwendiger , wird die Wasserversorgung am Freitag, 26. September, zwischen etwa 1.30 und 4 Uhr unterbrochen, anschließend müssen die Leitungen gespült werden. Das teilten die Städtischen Dienste Eberbach (SDE) mit.

Davon betroffen sind folgende Straßen: Danzinger Straße, Pestalozzistraße ab Danzinger Straße, die Häuser Nummer 13 und 18 in der Allensteiner Straße., Graudenzer Weg, Königsberger Straße, Grazert, Bergweg, Quellenweg und Martin-Luther-Straße.

In diesem Zeitraum wird darum gebeten, auf eine Wasserentnahme zu verzichten. Es ist daher ratsam, sich vorher genügend Wasser bereitzustellen. "Diese vorbeugende Maßnahme gewährleistet die Vermeidung eines übermäßig großen Eintrags gelöster Ablagerungsteilchen in Ihre hausinterne Wasserversorgung", heißt es seitens der SDE. Ablagerungsteilchen in den Geräten können zu Defekten bei Filtern, Waschmaschinen,Druckspüler, Boiler oder Durchlauferhitzer führen.