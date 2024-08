Eberbach. (alr) Aus einem Streit zwischen zwei Familien wird eine Schlägerei, in die acht Personen verwickelt waren. Vier Personen sind deswegen bereits verurteilt, einer der vermeintlichen Schläger ist abgetaucht und einer ist nach dem Urteil in Berufung gegangen. Das heißt, der Angeklagte hat das Urteil, in dem er schuldig gesprochen wurde, angefochten.

Er und sein Verteidiger