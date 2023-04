Eberbach. (rho) Es gibt viele Gerüchte um den TEDi-Markt in der Bahnhofstraße. Von einer geplanten Schließung ist die Rede. Der Markt ist in dem großen unansehnlichen Gebäude zwischen Fritz Karl und der Volksbank untergebracht, zur Amtszeit von Bürgermeister Dr. Hermann Schmeißer gebaut als Kaufhaus Franz Koch. Tegelmann fand dort später sein Quartier, ehe die Einkaufsgelegenheiten aus der Eberbacher Innenstadt ins Gewerbegebiet Nord verlegt wurden.

Im Juli 2012 zog TEDi ein. Der Namen TEDi kommt von "Top Euro Discount", oft in der Bevölkerung mit "Tengelmann Discount" gleichgesetzt. Die über 1800 TEDi-Filialen in Deutschland gehörten bis zum April 2021 zur Tengelmann-Gruppe, ehe sie in Rahmen eines Tausches von Anteilen an eine andere Unternehmensgruppe gingen. Im Sortiment sind Ge- und Verbrauchsartikel des täglichen Bedarfs: Haushalts-, Heimwerker- und Elektroartikel, auch auch Schreib- und Spielwaren sowie Drogerie- und Kosmetikprodukte.

Auf unsere Anfrage teilte die TeDi-Zentral mit, dass man in Eberbach "einen gültigen Mietvertrag" habe. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man "noch keine Aussage über die Zukunft dieser Filiale treffen". Die Nachfrage, ob diese Aussage einem Dementi gleichkäme, blieb unbeantwortet.