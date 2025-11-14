Von Herbert W. Rabl

Eberbach. "Toll, dass ihr das macht" rief ein kräftiger Mann der kleinen Gruppe quer über die Straße zu, die gerade auf dem Bürgersteig kniete. Mit Wasser, Putzmittel und Schwamm putzten und polierten Jugendliche in vier Gruppen am vergangenen Samstag die Eberbacher Stolpersteine.

"Stolpersteine", das sind Messing-Platten so groß wie ein