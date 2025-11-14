Freitag, 14. November 2025

zurück
Plus Eberbach

Stolpersteine glänzen dank Jugendlichen wieder

Die jungen Leute putzen und polieren die Messing-Steine und rufen so die Erinnerung an das Schicksal von Juden wach.

14.11.2025 UPDATE: 14.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 21 Sekunden
Gruppenbild vor dem Aufbruch am Synagogenplatz. Foto: privat

Von Herbert W. Rabl

Eberbach. "Toll, dass ihr das macht" rief ein kräftiger Mann der kleinen Gruppe quer über die Straße zu, die gerade auf dem Bürgersteig kniete. Mit Wasser, Putzmittel und Schwamm putzten und polierten Jugendliche in vier Gruppen am vergangenen Samstag die Eberbacher Stolpersteine.

"Stolpersteine", das sind Messing-Platten so groß wie ein

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.