Von Alissa de Robillard

Eberbach. Das Super-Wochenende ist vorbei und die Foodtrucks auf dem Neuen Markt sind wieder weg. Zurück bleibt bei den Eberbacherinnen und Eberbachern die Erinnerung an Burger, Hotdogs, Burritos und Pommes in verschiedensten Varianten.

Nach einem eher ruhigeren Auftakt am Freitag und einem zufriedenstellenden Samstag drückten sich am Sonntagnachmittag die Massen über den Neuen Markt. Musik, Streetfood, gute Laune und kein Regen – das ist das Erfolgsrezept für ein gelungenes Wochenende.

Hungrige Besucherinnen und Besucher stehen Schlange an den Foodtrucks. Foto: Alissa de Robillard

Von Freitag, 17 Uhr, bis Sonntagabend standen Foodtrucks aus der gesamten Republik mit Spezialitäten aus verschiedenen Ländern auf dem Platz. Vor allem die amerikanische Essenskultur dominierte die kulinarische Reise. Mit Countrymusik, Rock’n’Roll und einem alten gelben Schulbus mittendrin konnten sich die Besucherinnen und Besucher bei USA-Flair die Bäuche voll schlagen.

Unter den Foodtruckbesitzern hat sich die Stauferstadt einen Namen gemacht: Nicht nur dass die Stimmung immer gut und die Leute immer freundlich seien, sondern auch, dass es in Eberbach viele Feinschmecker gebe. "Wir haben gehört, die Eberbacher essen gerne und gut", sagt Harry Kilzheimer. Der Familienbetrieb aus der Nähe von München hat zum ersten Mal den langen Weg auf sich genommen. Seit etwa einem Jahr gibt es bei "Harry – das Original" Burritos, oder auch "gewickelter, deftiger Pfannkuchen", wie Sohn Max Kilzheimer die Spezialität aus der Tex-Mex Küche beschreibt. Gerade bei den älteren Generationen weckt die exotische Rolle Interesse.

Ebenfalls zum ersten Mal bei den Eberbacher Food Days waren "Jacky’s Trucks" mit den Loaded Fries (beladene Pommes), Hotdogs und Burgern. "Unsere Produkte sind authentisches amerikanisches Essen", sagt Ira Wegmann. Mit dem Wochenende in Eberbach seien sie alles in allem zufrieden und könnten sich auch vorstellen, im nächsten Jahr wieder zu kommen.

Bereits zum vierten oder fünften Mal in Eberbach war Werner Glitza mit dem "Pastrami König" – so genau konnte er sich nicht mehr erinnern. Eigentlich komme er gerne nach Eberbach, doch im Vergleich zum vergangenen Jahr seien die Umsätze weniger geworden. Zwar konnte er die Preise dieses Mal noch halten, dennoch würde der Umsatz leiden. "Die Leute hier sind aber super", so Glitza. Darum würde er auch im nächsten Jahr wieder den weiten Weg aus der Region Dortmund auf sich nehmen.

Ebenfalls nicht zum ersten Mal an den Food Days ist Diana Gentner mit "Simons Diner". Wegen des Rohrbruchs beim Neuen Markt im vergangenen Jahr, war das Platzangebot beschränkt. Daher hat der Burgertruck ein Jahr ausgesetzt. Nun ist Gentner wieder da und hat unter anderem ihren Bestseller, den Western Burger, unter die Leute gebrach. "Den Burger gibts seit 15 Jahren und auch in Eberbach kommt er super an", so Gentner.

"Die Stimmung ist toll und es ist schön, dass so viel los ist", sagt Andreas Herzog aus Eberbach. Dass es mehr Stände gibt als im vergangenen Jahr freut ihn. "Ein bisschen viel amerikanisches Essen", so Herzog weiter. Dafür sei aber die Musik umso besser. Er werde im nächsten Jahr auch wieder kommen, nur schon um die ganzen Leute zu treffen, die man eben nur ein Mal im Jahr an solchen Veranstaltungen treffe. Für ihn und seine Frau gab es diesmal die Gyrosbox vom Stand mit den griechischen Spezialitäten.

Sibylle und Peter Heiß sind am Sonntag aus Schönbrunn nach Eberbach gekommen. "Die Preise sind okay. Es wird eben alles teurer", sagt Peter Heiß. Die beiden haben sich ein Pastrami-Sandwich geteilt und waren mehr als davon überzeugt. "Wir wollten mal etwas Neues probieren", so Sibylle Heiß. Es sei schön, dass so viel angeboten und von den Besucherinnen und Besuchern auch angenommen werde.

Trotz fleischlastigem Angebot gab es auch vegetarische und sogar vegane Optionen. Daher musste niemand hungrig nach Hause gehen. Positiv aufgefallen ist außerdem, dass die Besucherinnen und Besucher an vielen Ständen mit Karte bezahlen konnten. Hätte auch Sonntag noch die Sonne geschienen, wäre wirklich kein Wunsch mehr offen geblieben.

Vor allem die amerikanische Küche ist an den Food-Days vertreten. Foto: Alissa de Robillard

Update: Sonntag, 10. März 2024, 18.42 Uhr

13 Food-Trucks bei den Food-Days

Eberbach. (alr) "Es ist unfassbar. Das ist eine Party im Mund!", ruft der eine Foodtruckbesitzer dem anderen zu. Seit Freitag 17 Uhr stehen 13 Foodtrucks mit Essen aus aller Welt auf dem Neuen Markt. Schon vor dem offiziellen Startschuss der Food-Days werden die Leute von den Gerüchen der internationalen Köstlichkeiten angezogen und mit Livemusik zum verweilen eingeladen.

Vor allem die amerikanische Küche ist auf dem Neuen Markt viel vertreten: Loaded fries (beladene Pommes), Corndogs (Würstchen im Teigmantel), Philly Cheesesteak-Sandwiches, "Mac and Cheese" und natürlich Burger sowie Hotdogs (an gleich drei verschiedenen Ständen) werden den Besucherinnen und Besuchern geboten. Am Burrito-Stand gibt es einen kulinarischen Ausflug nach Mexiko und nach Thailand gehts beim Foodtruck mit Thai Streetfood.

Das Angebot ist sehr fleischlastig, doch wer sucht, findet auch vegetarische Optionen. Auch die europäische Vielfalt fehlt nicht. Portugiesische, griechische und und rumänische Spezialitäten schmeicheln den Gaumen der Besucherinnen und Besucher – mit Gyros, Tapas und Pastrami gibt es reichlich Auswahl. Wer es lieber süß mag, kann sich am Wagen mit den Crêpes austoben oder bei den Donut Bällchen zugreifen.

Bei Musik, die aus einem alten amerikanischen Schulbus kommt, können sich die Besucherinnen und Besucher des Super-Wochenendes zwischen Ostermarkt, "Eberbach näht", verkaufsoffenem Sonntag und Handwerker Informationstag auf dem Neuen Markt wieder stärken. Die Klappen der Foodtrucks sind heute von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.