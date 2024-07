Eberbach. (alr) Der Schrecken über die Tragödie, die sich am Montagabend am Bahnhof abgespielt hat, sitzt noch tief. Inzwischen mehren sich die Kerzen an der Gleisüberquerung.

Ein paar Blumen und Stofftiere wurden auch hingelegt, um an den fünfjährigen Jungen zu erinnern, der am Montag von einem Güterzug erfasst wurde und dabei ums Leben kam.

Bürgermeister Peter Reichert