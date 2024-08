Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Eigentlich wären die Schlagzeilen am vergangenen Samstag eine Ergänzung wert gewesen, denn Ruderer Oliver Zeidler gewann sein Olympia-Gold in Paris im Einer-Boot, das aus der Werft Empacher aus Eberbach am Neckar stammt. Doch selbst bei diesem Triumph blieb der heimische mittelständische Handwerksbetrieb bescheiden im Hintergrund.